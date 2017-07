Accadde oggi Wimbledon: pioggia e “Summer Holiday”

3 luglio 1996: la pioggia interrompe i quarti di finale maschili a Wimbledon. Ad allietare il pubblico arriva la voce (ma non la musica) di Cliff Richard

Wimbledon oggi ha un tetto, ma non ce l’ha sempre avuto. E ogni interruzione per pioggia negli anni passati finiva per regalare momenti di malinconia, quando “al tennis si aspettava il tennis”, sotto una fungaia di ombrelli e appesi alla possibilità che Giove Pluvio potesse smettere disturbare una manifestazione sportiva così suscettibile alle bizze del meteo. Il tetto è arrivato nel 2009 sul campo centrale, e dovrebbe arrivare nel 2019 sul campo 1. Ma c’è stato un tempo in cui anche i big non avevano la possibilità di continuare i loro incontri sotto la pioggia scrosciante.

Il 3 luglio 1996, giorno di quarti di finale maschili, il Regno Unito attende la sfida di Tim Henman contro Todd Martin e il tennis tutto quella tra Pete Sampras e Richard Krajcek, un olandese che sui prati sa decisamente come gestire la faccenda tennistica. Ancora nessuno immagina che proprio l’olandese solleverà il trofeo, e in pochi pensano già alla conclusione del torneo quando una pioggia insistente investe il programma sul Centre Court. Non si gioca e non si gioca per un po’.

Quello che gli organizzatori decidono per ingannare l’attesa ha del singolare, ed è più appropriato lasciarlo raccontare dalle parole dello stesso protagonista. Cliff Richard, cantante pop inglese, è sugli spalti del campo centrale in qualità di “membro speciale”. Chi si assicura questo pacchetto speciale può testare direttamente con mano e racchetta i campi secondari, se non vuole essere disturbato dalla folla può accedere a corridoi preferenziali per spostarsi da un campo all’altro e una serie di altri privilegi che Cliff sta sperimentando ben lieto.

Come si sia giunti alla scelta di farlo esibire “a cappella” direttamente dagli spalti del tempio tennistico europeo è storia bizzarra. La proposta di un’intervista per la radio di Wimbledon, l’idea di suonare ma “sono qui senza chitarra“, e poi Cliff che finisce a cantare “Summer Holiday” armato soltanto di microfono. “Cantavo totalmente a capella, che tra l’altro era un vantaggio perché non potevo essere stonato. E il pubblico vedeva la vulnerabilità di qualcuno che sta cantando senza alcun aiuto. Sono stati magnifici, fin dal primo momento. La loro partecipazione fu grandiosa“.