ATP Ranking: a Wimbledon in palio il n.1

Wimbledon mette in gioco la corona di numero 1 al mondo. In quattro si giocano il trono: Murray e Nadal separati da pochi punti, più indietro Wawrinka e Djokovic. Seppi rientra in top-100

Novak Djokovic vince il secondo titolo del 2017, sconfiggendo Gael Monfils in finale ad Eastbourne. Per il campione serbo si tratta del quarto titolo su erba, il primo al di fuori dei sacri prati londinesi di Wimbledon. Djokovic resta numero 5, Monfils sale al numero 14 scavalcando Berdych e Pouille.

Nel caldo torrido della Turchia, Yuichi Sugita vince il suo primo titolo in finale contro il francese Adrian Mannarino. Il ventottenne giapponese ottiene il best ranking (44), il francese risale in 51esima posizione. Grazie alla semifinale, il nostro Andreas Seppi risale di ben 15 posizioni ed è ora 87.

Dato che l’attenzione è concentrata sulla prima giornata di Wimbledon (che compie 140 anni e li porta benissimo), riassumiamo i movimenti più importanti relativi ai vari ranking.

Tra i primi 40 si muove solo Monfils (14,+2) ai danni di Berdych (15,-1) e Pouille (16,-1)

(14,+2) ai danni di Berdych (15,-1) e Pouille (16,-1) Best ranking per Sugita (44,+22), balzi notevoli per Mannarino (51,+11), Baghdatis (65,+14), Seppi (87,+15) e Pella (99,+15)

Race to London sostanzialmente immobile . Sale Gasquet (27,+7), ma i primi 26 restano immutati.

. Sale Gasquet (27,+7), ma i primi 26 restano immutati. Medvedev (4) supera Chung (5) nella Next-Gen Race e Donaldson (9) supera Ruud (10)

e Donaldson (9) supera Ruud (10) Sono 4 gli italiani in top-100: Fognini (29), Lorenzi (33), Seppi (87,+15) e Fabbiano (91,+4), che sale a best ranking. Appena fuori dai 100 abbiamo Cecchinato (103,+3) e Giannessi (103,-3)

Inizia Wimbledon e abbiamo ben 7 italiani in tabellone, come accaduto in tre occasioni negli anni ’90, ovvero nel 1991, nel 1994 e nel 1996. Vediamo come sono piazzati i sette italiani in tabellone e chi affrontano:

Fognini (29) affronta Tursunov (715)

Lorenzi (33) affronta Zeballos (52)

Seppi (87) affronta gombos (93)

Fabbiano (91) affronta Querrey (28)

Cecchinato (103) affronta Nishikori (9)

Travaglia (155) affronta Rublev (95)

Bolelli (312) affronta Lu (75)

Sulla carta abbiamo tre italiani, i primi tre per ranking, che affrontano avversari più indietro in classifica, quattro invece affrontano avversari più in alto nel ranking. Speriamo di portarne al 2T il più possibile.

Chiudiamo con la classifica virtuale dei primi 20 senza i punti ottenuti a Wimbledon 2016.

1] Murray 7390

2] Nadal 7285

3] Wawrinka 6130

4] Djokovic 5965

—————————-

5] Federer 4545

6] Cilic 3875

7] Thiem 3850

8] Nishikori 3650

9] Dimitrov 2980

10] A.Zverev 2980

11] Raonic 2950

12] Tsonga 2715

13] Monfils 2685

14] Goffin 2605

15] Carreno Busta 2350

16] Sock 2245

17] Pouille 2210

18] Bautista Agut 2065

19] Kyrgios 1930

20] Berdych 1850

Crollano, virtualmente, Raonic (fuori dalla top-10) e Berdych (in top-20 per un soffio su Isner).

Se Nadal è certo di restare al comando della Race to London dopo Wimbledon, Murray potrebbe perdere il numero 1 a fine torneo. Murray, pur con risultati non all’altezza, ha già esteso a 35 le settimane al numero 1 ed è 15esimo nella speciale classifica. Dovesse superare indenne Wimbledon, sarebbe vicinissimo al 14esimo nella speciale classifica di chi è stato più a lungo numero 1, posizione occupata dal burrascoso Nastase (40 settimane). Non lontanissimo neppure Kuerten, 13esimo con 43 settimane. Courier è invece molto lontano, 12 esimo con 58 settimane.

Ma Murray resterà numero 1? In corsa sono in 4: Murray, Nadal, Wawrinka e Djokovic. Chi la spunterà?