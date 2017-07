Giorgi: “Fiduciosa anche nel momento negativo. Il tennis mi piace tanto” [AUDIO]

WIMBLEDON - Camila dopo la vittoria al primo turno contro Cornet: "Ha fatto un po' di circo, ma ognuno ha il suo modo di fare. Contro Keys dovrò fare il mio gioco"

dal nostro inviato a Londra

In conferenza stampa Camila Giorgi si è presentata senza il padre, mentre era accompagnata dal suo hitting partner, Gianluca Beghi.

Partenza lenta?

Lenta no, forse qualche errore di troppo, ma ero comunque positiva.

Dopo aver recuperato cinque game di svantaggio ti sei rilassata sul 5-5?

No, non credo di essere calata, ma nel tennis ci sono anche le avversarie.

E sui due match point non convertiti sul 3-5 15-40 servizio Cornet?

È stata brava lei, ma io non mi sono innervosita. In realtà sono rimasta fiduciosa durante tutta la partita, anche all’inizio quando il punteggio era negativo.

L’erba ti dà più fiducia?

Gioco da diversi mesi senza problemi fisici ed è questo che mi consente di scendere in campo con molta più fiducia. Anche a Birmingham è stato solo un ritiro precauzionale.

Prossimo turno contro Madison Keys.

Contro Madison Keys devo cercare di fare il mio gioco.

Cosa pensi possa darti fastidio del suo tennis?

Non lo so, io mi concentro sul mio. Potrebbe essere una bella partita, come oggi.

Cornet ha fatto molte “scene” in campo: come la vedete voi giocatrici?

È un po’ di circo, ma ognuno ha il suo modo di fare.

Provo a farti un’altra domanda, vediamo se mi rispondi, visto che rispetto ai primi tempi sei migliorata nelle conferenze stampa.

Hai voglia se sono migliorata!

Cosa è cambiato rispetto al 2012, quando a Wimbledon hai fatto tanta strada partendo dalle qualificazioni?

Ho avuto momenti difficili, ma alla base di tutto c’è la salute. Quest’anno ho continuità, e se sono a posto fisicamente posso fare bene. La classifica non mi interessa: conta poter giocare sana, poi tutto il resto arriva.

Rispetto al 2012 il tennis ti piace un po’ di più o un po’ di meno?

A me piace tanto il tennis.

Non hai mai pensato al tennis come un peso? Ad esempio, è mai stato un incubo l’idea di allenarsi?

No, mai.