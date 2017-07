L’invasione a Wimbledon dei tennisti “targati” Lotto. Chi indovina quanti sono?

Siate onesti: avete indovinato?

Nemmeno ai tempi in cui Fila, Sergio Tacchini, Ellesse, Maggia, LaFont, Diadora, Lotto, erano tutti brand italiani che sembravano essersi impadroniti dell’abbigliamento tennistico, con Nike e Adidas che ancora non facevano la parte del leone, avevamo mai visto a Wimbledon ben 49 giocatori “vestiti” …all’italiana.

Il lavoro in profondità di Lotto, attraverso principalmente (unicamente?) il suo global Marketing Manager Veso Matijas, è stato pazzesco se 25 tenniste e 24 tennisti indossano completi con la losanga dell’azienda di Montebelluna. E un’altra ventina di junior “firmati” Lotto si esibiranno nel torneo under 18 che prende il via nella seconda settimana dei Championships. Fra questi potrebbe esserci il campione del torneo. Anche Gianluigi Quinzi, anni fa era stato messo sotto contratto da Lotto.

Ci sono 9 campioni junior di Wimbledon nel tabellone del torneo: Roger Federer (1998), Nicolas Mahut (2000), Gael Monfils (2004), Jeremy Chardy (2005), Donald Young (2007), Grigor Dimitrov (2008), Andrey Kuznetsov (2009), Marton Fucsovics (2010), Denis Shapovalov (2016). Gilles Muller (2001) e Robin Haase (2005) sono stati finalisti all’All England Club. Soltanto 4 dei 66 diversi campioni di Wimbledon sono poi riusciti a vincere anche il torneo degli adulti: Bjorn Borg (1976-1980), Pat Cash (1987), Stefan Edberg (1988 e 1990) e Roger Federer (2003-2007, 2009, 2012).

​Si comincia alle 14:00 ora italiana con Alexander Bublik, uno dei giovani più interessanti e vincenti della scuderia Lotto, che affronterà il nr. 1 al mondo Andy Murray sul campo Centrale di Wimbledon. Sempre sul Centrale, a seguire il russo Daniil Medvedev affronterà Stan Wawrinka.

Per i due Next Gen di Lotto si accendono da subito i riflettori del mondo nel tempio del tennis inglese. Farà loro compagnia l’australiano John Millman che sul Campo N.1 affronterà Rafa Nadal.

In totale saranno quindi 25 donne e 24 uomini da 27 Paesi diversi, dall’Argentina di Nicolas Kicker all’Uzbekistan di Denis Istomin, che si batteranno per la gloria dei colori Lotto.