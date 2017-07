Mondo Futures: Petrone finalista in Sri Lanka, Massara vince il doppio in Polonia

A Colombo, Petrone si fa rimontare nel match per il titolo da Boluda-Purkiss, Kecmanovic battuto in semifinale ad Arlon da Michon. Nel doppio Massara vince a Mragowo in coppia con Poljak

Arlon, Belgio F2 ($25.000) – Pur essendo partito come testa di serie numero 2 in pochi si sarebbero aspettati la vittoria di Axel Michon ad Arlon. Prima di questo torneo Michon infatti aveva vinto solo cinque match di tabellone sui dieci disputati. In semifinale il francese ha avuto la meglio su Miomir Kecmanovic (tds numero 4) in rimonta (4-6 6-1 6-4) mentre in finale ha battuto Christopher Heyman con il punteggio di 6-2 2-6 6-1.

Risultato finale: [2] A. Michon b. C. Heyman 6-2 2-6 6-1

Kelowna, Canada F3 ($25.000) – Filip Peliwo (tds numero 3) deve rimandare la prima vittoria in casa. Il canadese ha perso in finale contro il numero 1 del seeding Alexander Sarkissian in due set, 6-2 6-4. Per il francese è il secondo singolare stagionale.

Risultato finale: [1] A. Sarkissian b. [3] F. Peliwo 6-2 6-4

Kunshan, Cina F10 ($25.000) – Come facilmente pronosticabile vedendo il tabellone del Futures di Kunshan, ad arrivare in fondo sono le prime due teste di serie Zhe Li (tds numero 1) e Prajnesh Gunneswaran (tds numero 2). L’unico dei due a perdere un set nel corso del torneo è stato il cinese: nei quarti contro il connazionale Xin Gao (tds numero 5), Li ha recuperato il primo set perso 6-4 vincendo gli altri due 7-5 6-4. A vincere è stato l’indiano con il netto punteggio di 6-3 6-1, per Gunneswaran si tratta del terzo Futures stagione, il primo fuori dal suo paese.

Risultato finale: [2] P. Gunneswaran b. [1] Z. Li 6-3 6-1

Montauban, Francia F13 ($25.000) – A Montauban vince a sorpresa Fabien Reboul battendo in finale Christian Lindell (tds numero 4) in tre set, 4-6 6-4 7-6(5). Reboul in semifinale ha eliminato il numero 1 e favorito del torneo Benjamin Bonzi per 6-4 6-3. Per il ventunenne numero 562 del ranking è il primo torneo stagionale, il secondo in carriera.

Risultato finale: F. Reboul b. [4] C. Lindell 4-6 6-4 7-6(5)

Breda, Olanda F2 ($25.000) – Ci si aspettava Tallon Griekspoor (tds numero 1) e invece ha vinto un altro olandese, il trentunenne Boy Westerhof (tds numero 8). Westerhof ha battuto in semifinale un altro dei favoriti, Goncalo Oliveira (tds numero 2) per 6-4 3-6 7-6(2) e in finale Tobias Simon con il punteggio di 6-4 6-7(7) 7-5.

Risultato finale: [8] B. Westerhof b. T. Simon 6-4 6-7(7) 7-5

Bakio, Spagna F19 ($25.000) – Alejandro Davidovich Fokina perde la seconda finale consecutiva nel Futures spagnolo. Come due settimane fa, il giovane spagnolo ha usufruito di una wild card; nel corso del torneo ha eliminato Gonzalo Escobar (tds numero 7) e Bernabe Zapata Miralles (tds numero 5). In finale ha perso contro il connazionale Roberto Ortega-Olmedo (tds numero 3) con il punteggio di 0-6 6-2 6-1, per il ventiseienne si tratta del terzo Futures stagionale dopo i due vinti all’inizio dell’anno.

Risultato finale: [3] R. Ortega-Olmedo b. [WC] A. Davidovich Fokina 0-6 6-2 6-1

Tulsa, Stati Uniti F21 ($25.000) – Otto statunitensi su otto nei quarti di finale a Tulsa. Ad arrivare in fondo Tommy Paul (tds numero 7) e Christian Harrison (tds numero 4), i quali hanno superato in semifinale rispettivamente Austin Krajicek (tds numero 1) e Emil Reinberg. La finale se l’aggiudica Harrison in rimonta, 3-6 6-2 6-1 il punteggio.

Risultato finale: [4] C. Harrison b. [7] T. Paul 3-6 6-2 6-1

Sharm el Sheikh, Egitto F18 ($15.000) – Si ritorna a giocare a Sharm el Sheikh a distanza di due mesi. Vince il diciannovenne Youssef Hossam (tds numero 4) battendo Thomas Brechemier (tds numero 3) in due set con il punteggio di 6-1 7-6(4), per lui è il primo Futures singolare in carriera.

Risultato finale: [4] Y. Hossam b. [3] T. Brechemier 6-1 7-6(4)

Kamen, Germania F5 ($15.000) – Torna alla vittoria a distanza di un anno Alexander Vasilenko, il russo ha battuto in finale Antoine Hoang (tds numero 4) con un doppio 6-3. Il russo nel primo turno ha eliminato il numero 2 del tabellone Vladimir Ivanov 6-3 4-6 6-3.

Risultato finale: A. Vasilenko [4] A. Hoang 6-3 6-3

Hong Kong, Hong Kong F2 ($15.000) – Il diciannovenne giapponese Yuki Mochizuki vince il suo primo Futures in carriera battendo in una finale per niente attesa Jacob Grills con il punteggio di 7-5 6-1. Inserito nella parte bassa del tabellone, Mochizuki ha eliminato al secondo turno il numero 2 del seeding Dzmitry Zhyrmont 6-1 6-4.

Risultato finale: Y. Mochizuki b. J. Grills 7-5 6-1

Tel Aviv, Israele F12 ($15.000) – Alla sua quarta partecipazione consecutiva nei Futures israeliani Antoine Escoffier (tds numero 2) si porta a casa la vittoria, la seconda in questo 2017. Il francese in finale ha incontrato il connazionale Hugo Grenier (tds numero 1): perso il primo set 7-4 al tie-break, Escoffier ha vinto il secondo 6-4, nel terzo parziale infine Grenier si è ritirato sul punteggio di 4-2 in favore di Escoffier.

Risultato finale: [2] A. Escoffier b. [1] H. Grenier 6-7(4) 6-4 4-2 rit.

Basilicanova, Italia F19 ($15.000) – Tre italiani sono arrivati nei quarti del Futures di Basilicanova ma nessuno di loro è riuscito ad arrivare in fondo. Marco Bortolotti (tds numero 4) ha perso 6-1 6-4 contro Alexander Ritschard nei quarti, mentre Giovanni Oradini e Adelchi Virgili (tds numero 7) si sono dovuti arrendere a Javier Marti (tds numero 5), rispettivamente ai quarti e in semifinale. Lo spagnolo in finale ha poi battuto Lenny Hampel (tds numero 2) 6-2 7-5.

Risultato finale: [5] J. Marti b. [2] L. Hampel 6-2 7-5

Ansung, Corea del Sud F5 ($15.000) – Young Seok Kim vince singolare e doppio del Futures di Ansung. Il ventiduenne sudcoreano ha superato in finale il connazionale Tae-Woo Lee in una finale molto combattuta. Kim infatti ha ribaltato il risultato del primo set, perso 7-5, vincendo 6-4 6-1 gli altri due parziali.

Risultato finale: Y. Kim b. T. Lee 5-7 6-4 6-1

Mragowo, Polonia F3 ($15.000) – Alexander Muller (tds numero 1) supera in tre set Markus Eriksson (tds numero 2) e vince il suo primo Futures della stagione. Il francese ha battuto lo svedese con il punteggio di 6-3 0-6 6-3. Partiti come teste di serie numero 3 del tabellone di doppio, Antonio Massara e David Poljak hanno vinto il torneo superando in finale la coppia di casa Karol Drzewiecki e Maciej Smola con il punteggio di 6-2 6-4.

Risultato finale: [1] A. Muller b. [2] M. Eriksson 6-3 0-6 6-3

Setubal, Portogallo F9 ($15.000) – Nuno Borges si è preso la rivincita su Joao Monteiro (tds numero 3): due settimane fa era stato lui a vincere il Futures portoghese, la scorsa è stata la volta di Borges, ventenne al suo primo singolare in carriera. In finale ha battuto Monteiro 6-3 6-0.

Risultato finale: [SE] N. Borges b. [3] J. Monteiro 6-3 6-0

Curtea de Arges, Romania F5 ($15.000) – A ventisette anni Vasile Antonescu vince il suo primo torneo di singolare in carriera. Il tennista rumeno dopo aver superato in semifinale il numero 2 Peter Nagy 6-2 6-1, ha battuto Thomas Statzberger (tds numero 5) con il punteggio di 2-6 6-4 6-1. Male il favorito Aleksandar Lazov (tds numero 1), eliminato al secondo turno da Bogdan Ionut Aposto in due set.

Risultato finale: V. Antonescu b. [5] T. Statzberger 2-6 6-4 6-1

Kazan, Russia F2 ($15.000) – Altra vittoria russa nel Futures di Kazan. A vincere la scorsa settimana è stato il ventenne Evgeny Tyurnev (tds numero 1) battendo in finale il numero 863 del ranking Jorge Montero con il netto punteggio di 6-1 6-2. Il numero 2 del seeding Ilya Vasilyev ha perso al primo turno 6-4 6-3 contro il numero 830 del ranking Denis Matsukevitch.

Risultato finale: [1] E. Tyurnev b. J. Montero 6-1 6-2

Colombo, Sri Lanka F2 ($15.000) – Niente da fare per Alessandro Petrone (tds numero 7), il tennista italiano perde in finale contro Carlos Boluda-Purkiss (tds numero 3) facendosi recuperare il primo set vinto per 6-3 perdendo il tie-break decisivo con il punteggio di 7-2.

Risultato finale: [3] C. Boluda-Purkiss b. [7] A. Petrone 3-6 6-3 7-6(2)

Pittsburgh, Stati Uniti F22 ($15.000) – Kaichi Uchida (tds numero 4) supera in semifinale il favorito del torneo Mikaek Torpegaard (tds numero 1) con un doppio 6-3. In finale il giapponese ha poi superato lo statunitense Nathan Pasha con il punteggio di 3-6 7-6(5) 6-4.

Risultato finale: [4] K. Uchida b. N. Pasha 3-6 7-6(5) 6-4

Harare, Zimbabwe F3 ($15.000) – Seconda affermazione a Harare per Nicolaas Scholtz (tds numero 2); il tennista sudafricano ha vinto il suo quarto Futures stagionale perdendo un solo set, in finale, contro Baptiste Crepatte (tds numero 6), 6-7(6) 6-3 6-3 il punteggio.

Risultato finale: [2] N. Scholtz b. [6] B. Crepatte 6-7(6) 6-3 6-3