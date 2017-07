Wimbledon: il programma del Day 2

Gli attesissimi esordi di Djokovic e Federer e altri tre azzurri sono il piatto principale della seconda giornata dei Championships

La seconda giornata a Wimbledon vedrà in campo i match di primo turno della parte bassa del singolare maschile e della parte alta del singolare femminile. Come Andy Murray ha inaugurato il Centrale nella prima giornata, sarà la prima testa di serie del tabellone femminile ad aprire il programma: Angelique Kerber sfida Irina Falconi alle 14.00 italiane. A seguire i due incontri più attesi della giornata ovvero gli esordi di Novak Djokovic e Roger Federer rispettivamente contro Klizan e Dolgopolov.

Il campo N.1 mette in campo il finalista della scorsa edizione Milos Raonic contro il tedesco Struff, Karolina Pliskova contro la russa Rodina e Dominic Thiem contro Vasek Pospisil (inizio sempre alle 14.00 italiane).

Per quanto riguarda i colori italiani avremo in campo tre rappresentanti: il primo a scendere in campo sarà Stefano Travaglia impegnato come secondo match sul campo N.15 contro Andrey Rublev. Ultimo match sul campo N.5 per Sara Errani che affronta Tsevatana Pironkova. Ultimo match anche per Paolo Lorenzi, testa di serie N.32, che giocherà contro Horacio Zeballos sul campo N.8. Il programma sui campi esterni parte alle 12.30 italiane, questo il programma completo: