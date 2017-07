Wimbledon: Kvitova si sente a casa. Bene Venus e Halep

La due volte campionessa rientra alla grande. Williams non si distrae, Halep e Svitolina avanti

[11] P. Kvitova b. J. Larsson 6-3 6-4 (Lorenzo Dicandia)

Il primo incontro femminile sul centrale dell’edizione 2017 di Wimbledon non vede la campionessa uscente, affaccendata in ben altre faccende, ma comunque una giocatrice che sui prati inglesi ha avuto un discreto successo. È infatti Petra Kvitova, campionessa nel 2011 e 2014, ad inaugurare il centrale per le donne. La ceca, rientrata meravigliosamente dopo la terribile aggressione subita in casa nel passato dicembre, ha a Wimbledon la sua casa tennistica. Kvitova è solo al terzo torneo dal rientro, eppure ha già avuto modo di sollevare un trofeo, la scorsa settimana a Eastbourne, mostrando resilienza e forza emotiva in quantità che prima si faticava ad attribuirle.

Per rompere il giacchio, il tabellone le ha portato in dono Johanna Larsson, numero 53 e contro cui ha un bilancio di 4 vittorie e 0 sconfitte. Larsonn, per di più, non vince una partita a Wimbledon da nove anni, quando sconfisse al primo turno delle qualificazioni l’australiana Jessica Moore. Da allora, solo sconfitte: otto. Sembrerebbe quindi che ci siano i presupposti per una partita che, tolto il richiamo emotivo dovuto al rientro di Kvitova, assuma più le sagome di un allenamento agonistico, che non di una vera competizione.Kvitova inizia contratta, visibilmente tesa, cedendo il servizio con tre doppi falli. Larsson ha dei colpi prevalentemente da superfici lente e con rimbalzi alti: un bel dritto in top e un servizio in kick che rimbalza alto. Non stupiscono quindi i risultati mediocri conseguiti sull’erba, che tende ad annullare i suoi punti di forza. Dopo qualche ulteriore difficoltà, Kvitova si sblocca tenendo il servizio nel terzo gioco. Il contro break è dunque questione di minuti, quelli necessari a far carburare il dritto. La ceca, ora al numero 12, mette giù vincenti a pioggia, dal servizio al rovescio al dritto, lungo linea e incrociato. Una risposta vincente di dritto le da il vantaggio nel set, 5 a 3. La ceca chiude il set , dopo aver annullato tre palle break, alla prima occasione.

Kvitova ha un braccio d’oro, come pochi se ne sono visti nella WTA, e non ha paura a lasciarlo andare. I cavalli però sono talmente tanti da rischiare a volte di andare fuori giri. Fa vedere allora, nel solo primo gioco del secondo set, durato dieci minuti, colpi in serie da lasciare a bocca aperta dallo stupore, talvolta positivo altre negativo. Kvitova fa vedere anche delle volée in allungo che lasciano intravedere la mano della scuola ceca nello sviluppo della giocatrice. Petra, avanti di un break dal terzo gioco, domina gli scambi, nel bene e nel male, e perde di tanto in tanto il ritmo, come le succedeva nella sua carriera pre-infortunio. Sopra 4-3, cade preda delle occasionali serie di errori, cedendo il break precedentemente acquisito. Kvitova è brava però a riacquistare immediatamente la concentrazione e, nel gioco successivo, con due straordinarie diagonali, prima di rovescio e poi di dritto, si riconquista il break e la possibilità di chiudere al servizio. Dopo un’ora e venticinque, la partita termina dunque 6-3 6-4 e Kvitova conferma, nel caso ci fossero dubbi, che nel lotto delle dieci e più pretendenti al titolo, lei è tra le più quotate. Kvitova troverà ora una tra Brengle, americana numero 96 contro cui è sotto 2 a 1 nei precedenti , e Hogenkamp, olandese al numero 104 contro cui ha vinto l’unico precedente fino a qui disputato.

[10] V. Williams b. E. Mertens 7-6(7) 6-4 (Tommaso Voto)

Un applauso caloroso e convinto accoglie Venus Williams, che a 37 anni è la tennista più anziana presente in tabellone nonché la più titolata (Venere ha trionfato 5 volte ai Championships più altre tre finali, l’ultima raggiunta nel 2008). C’era molta curiosità sulla condizione psico-fisica della campionessa di Lynwood, soprattutto dopo la notizia, rimbalzata su tutti i tabloid internazionali, del suo coinvolgimento nell’ incidente stradale del 9 giugno scorso in cui ha perso la vita il 78enne Jerome Barson. L’ex n.1 del mondo non si è fatta distrarre dai pensieri extra-sportivi, e seppur con qualche inciampo si è liberata della belga Mertens approdando al secondo turno di Wimbledon. È il 96esimo successo a Church Road (82-14 lo score), che le permette di raggiungere sua sorella Serena, che inevitabilmente rimarrà ferma essendo in dolce attesa.

Mertens, n. 54 del mondo, sembra paralizzata dell’emozione, del resto è comprensibile considerando che è all’esordio nel torneo più affascinante e prestigioso del mondo. Elise è rigida nei movimenti, i suoi colpi rimangono “strozzati” sulla racchetta, questo incide sulla dinamica del suo gioco, che nei primi minuti è poco fluido e molto frammentato. Venus prende immediatamente la scena, impone un ritmo alto e con la risposta conquista punti rapidi che le permettono di portarsi sul 3-0. La fiamminga prende coraggio e, agevolata anche da qualche gratuito dell’avversaria, raggiunge il 3-3, ma c’è un evidente cambio di ritmo del match. Ora Venus è più impacciata, meno decisa e questo permette ad Elise di farsi pericolosa e aggressiva. Il servizio, da sempre una delle armi decisive dell’arsenale della statunitense, è meno incisivo e quando si entra nello scambio il diritto della 21enne di Lovanio fa la differenza. Nel tiebreak l’equilibrio si spezza a favore della n.10 del seeding, che prende il largo fino al 6-3, poi qualche errore e un paio di colpi sporcati anche dal nastro permettono a Mertens di salvare tre set point e di raggiungere la pentacampionessa di Wimbledon sul 6-6. Il quinto tentativo è quello giusto: Venus muove meglio la palla, prova a rallentare lo scambio con il back di rovescio e alla fine Elise insacca in rete il diritto. La californiana, tra alti e bassi, recupera il break immediato in apertura di secondo parziale e va addirittura avanti sul 4-2, ma più per demerito altrui che per meriti propri. L’esperienza aiuta Venere a salvarsi dal 4-4 e a conquistarsi anche due match point sul successivo servizio dell’avversaria, poi la pioggia interrompe le ostilità per una ventina di minuti. Si ritorna in campo e Williams chiude sul definitivo 6-4. Al secondo turno per l’americana ci sarà l’ostacolo cinese Wang, che ha perso (ironia della sorte come Mertens) l’unico precedente giocato al Roland Garros nella scorsa edizione.

[4] E. Svitolina b. A. Barty 7-5 7-6(8) (Gianluca Mitidieri)

Primo turno tra Elina Svitolina, testa di serie numero 4 del seeding e Ashleigh Barty, austriaca testa di serie numero 56, tornata in modo prepotente sui campi dopo un calo motivazionale che l’ha tenuta lontana dalle competizioni per circa due anni. Sul campo 3 temperatura di circa 20° e clima mite per un match che si preannuncia ricco di spettacolo. Barty sorprende subito in avvio per la fluidità dei colpi e la leggerezza mentale: cinica e atleticamente brillante, comanda gli scambi e mette l’avversaria alle corde. Tre break consecutivi, dal terzo al quinto gioco, di cui due dell’austriaca, fanno entrare il match nel vivo e le consentono di guidare con autorità fino al 5-4 e servizio: qui un doppio fallo rimette in corsa una abulica Svitolina che da qui, sulle ali dell’entusiasmo, mette il turbo e compie lo strappo decisivo, chiudendo il parziale con il punteggio di 7-5. Seconda frazione interrotta per pioggia sul punteggio di 3-2 Svitolina. Al rientro subito mille emozioni con break e controbreak che entusiasmano il pubblico. L’equilibrio si trascina fino al tie-break, dove si tocca il punto più alto del match: dopo ben cinque match point annullati con grandi accelerazioni di dritto, Barty soccombe. Prossimo turno in cui l’ucraina affronterà la nostra Francesca Schiavone, vincitrice nel match odierno su Mandy Minella con un perentorio 6-1 6-1. Un unico precedente tra le due a Baku nel 2014, in cui la Svitolina si impose sulla milanese col risultato di 3-6 6-1 6-4.

[2] S. Halep b. [Q] M. Erakovic 6-4 6-1 (Domenico Giugliano)

Fa il suo debutto a Wimbledon, sul campo numero 2, la finalista del Roland Garros 2017 Simona Halep, testa di serie numero 2 del tabellone. La sua avversaria è la neozelandese Marina Erakovic (numero 129 della classifica mondiale), arrivata al main draw attraverso le qualificazioni. L’inizio è abbastanza difficoltoso per la rumena, che sbaglia tantissimo di rovescio e concede nei suoi primi due turni di servizio ben tre palle break che Erakovic non riesce a convertire grazie a tre pesanti errori di dritto. Dal quinto game Halep cambia ritmo, commette meno errori e si porta avanti di un break, minando le certezze della sua avversaria. La numero due del mondo chiude il primo parziale per 6-4 in 40′ di tennis non scintillante. Nel secondo set la Halep parte subito forte, strappando il servizio all’avversaria che commette ben tre errori gratuiti di rovescio. Orami la partita è in discesa per la numero 2 del ranking, che limitandosi a palleggiare da fondo aspetta gli errori di Erakovic, che arrivano puntuali anche nel terzo gioco, permettendo alla rumena di scappare sul 3-0 pesante. Dopo una leggera distrazione nel quarto game, dove restituisce uno dei due break, Halep torna a non sbagliare e chiude facilmente con un netto 6-1 in un’ora e 20 minuti. Dopo una brutta partenza, una discreta prestazione per la rumena che chiude con un saldo negativo di 24 errori gratuiti e 19 vincenti. Per lei al secondo turno ci sarà la brasiliana Haddad Maia che ha battuto la padrona di casa Robson in due set.

(in aggiornamento)

Risultati:

[Q] A. Sabalenka b. I. Khromacheva 6-3 6-4

B. Haddad Maia b. [WC] L. Robson 6-4 6-2

C. Giorgi b. A. Cornet 5-7 6-4 6-4

Q. Wang b. K.C. Chang 6-3 6-4

[17] M. Keys b. N. Hibino 6-4 6-2

[10] V. Williams b. E. Mertens 7-6(7) 6-4

[4] E. Svitolina b. A. Barty 7-5 7-6(8)

[22] B. Strycova b. V. Cepede Royg 6-3 6-3

F. Schiavone b. M. Minella 6-1 6-1

Kr. Pliskova b. [31] R. Vinci 7-6(6) 6-2

[2] S. Halep b. [Q] M. Erakovic 6-4 6-1

C. Witthoeft b. [26] M. Lucic-Baroni 6-3 5-7 8-6

N. Osaka b. S. Sorribes Tormo 6-3 7-6(3)

[21] C. Garcia vs J. Cepelova

[8] D. Cibulkova vs A. Petkovic

[11] P. Kvitova b. J. Larsson 6-3 6-4

M. Sakkari b. K. Siniakova 6-3 6-4

M. Brengle vs R. Hogenkamp

[WC] N. Broady vs I.C. Begu

A. Bogdan vs Y. Duan

J. Brady vs D. Kovinic

[6] J. Konta vs S.W. Hsieh

[25] C. Suarez Navarro vs E. Bouchard

D. Vekic vs N. Vikhlyantseva

[15] E. Vesnina vs [Q] A. Blinkova

[Q] F. Abanda vs K. Nara

[13] J. Ostapenko vs A. Sasnovich

S. Peng vs M. Vondrousova

[WC] H. Watson vs M. Zanevska

[27] A. Konjuh vs S. Lisicki

V. Azarenka vs C. Bellis

[18] A. Sevastova vs Y. Putintseva