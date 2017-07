Wimbledon: il primo a saltare è Nick Kyrgios

Sotto di due set contro Herbert la 20esima testa di serie si ritira dal torneo. I problemi fisici non sembrano superati. Comodo esordio per Tsonga

P.H. Herbert b. [20] N. Kyrgios 6-3 6-4 rit. (Pietro Scognamiglio)

Dura soltanto due set l’avventura a Wimbledon di Nick Kyrgios, costretto al ritiro dopo aver perso i primi due set contro Pierre-Hugues Herbert. Il numero 20 del mondo alza subito bandiera bianca, tormentato dai guai all’anca che l’avevano mandato ko al Queen’s. Il francese, campione in carica di doppio e 69 del ranking, centra così in scioltezza il passaggio al secondo turno per il quarto anno consecutivo. In un’ora di partita, Kyrgios arriva immediatamente a pentirsi della scelta di non marcare visita ai Championships. Il linguaggio del corpo appare rivedibile sin dalle prime battute: le gambe sono troppo coperte per la temperatura (circa 19 gradi), ma soprattutto la mobilità risulta estremamente ridotta. La regola del servizio regge fino al break che vede Herbert portarsi 5-3, con l’australiano che butta via un 40-15 e molla il set. Kyrgios si aggrappa alla prima per accorciare il gioco, imbraccia il bazooka per impedire la risposta di fioretto ma il piano partita d’emergenza continua a scricchiolare. Herbert ha l’intelligenza tattica per enfatizzare al massimo le difficoltà dell’avversario: servizio non potentissimo ma agli angoli, gioco corto ingestibile per un giocatore zavorrato a fondo campo. La sliding door del secondo set è il break del 4-3 per il francese, che arriva dopo un cambio campo in cui Kyrgios addirittura non torna sulla sedia per evitare di raffreddarsi. Quando serve per il set, Herbert chiude i conti con imbarazzante facilità (6-4) toccando la doppia cifra con gli ace. Il francese certo non spara missili, ma le sue traiettorie ampie pugnalano chi fa fatica a rimanere in piedi. Kyrgios in campo non ci tornerà più, dopo aver giocato la carta della disperazione chiedendo aiuto al fisioterapista. Herbert al secondo turno se la vedrà con il vincente di Dutra Silva-Paire e mercoledì, insieme a Mahut, inizierà la difesa del titolo di doppio contro Gonzalez/Young.

[12] J.W. Tsonga b. [WC] C. Norrie 6-3 6-2 6-2 (Jacopo Bartalucci)

Sfida impari ma di grande fascino tra la tds n.12, il trentaduenne transalpino Jo-Wilfried Tsonga e la ventunenne wild card di casa Cameron Norrie. Entrambi, con qualcosa da festeggiare: il primo il centocinquantesimo gettone di presenza, il secondo il debutto assoluto in una prova dello Slam. E un po’ l’emozione, un po’ la caratura dell’avversario – due volte semifinalista a Church Road (2011 e 2012) e attuale dieci del mondo – non si può certo dire sia stato un esordio da tramandare ai posteri quello del ragazzino britannico (nato a Johannesburg da padre scozzese e madre gallese), il cui tennis attuale, o almeno quello esibito oggi, si è rivelato assolutamente non all’altezza del palcoscenico più prestigioso del circuito. Servizio poco incisivo – seconda tutt’altro che mortifera – e un peso di palla decisamente insufficiente per poter dar fastidio a uno Tsonga (zero le palle break concesse dal francese in tre set condotti senza il minimo rischio) che qui, del resto, al primo turno non ha mai perso con nessuno e che quest’anno, ha già messo in cascina la bellezza di tre titoli (Rotterdam, Marsiglia e Lione), dimostrando al mondo che la paternità lo ha reso un giocatore migliore sotto tutti i punti di vista, certamente più bravo e maturo a gestire un fisico imponente e un tennis esplosivo. Ad attendere il francese il vincente tra Lu e il nostro Bolelli: auspicare possa trattarsi di Simone, ovviamente, pare il minimo.

Risultati:

[30] K. Khachanov vs A. Kuznetsov

C. Berlocq vs N. Basilashvili

[WC] D. Shapovalov vs J. Janowicz

[12] J.W. Tsonga b. [WC] C. Norrie 6-3 6-2 6-2

J. Sousa vs D. Brown

P.H. Herbert b. [20] N. Kyrgios 6-3 6-4 rit.

R. Dutra Silva vs B. Paire

[Q] S. Bolelli vs Y.H. Lu

T. Monteiro vs [Q] A. Whittngton

[24] S. Querrey vs T. Fabbiano

[18] R. Bautista Agut vs A. Haider-Maurer

[1] A. Murray vs [LL] A. Bublik

D. Young vs D. Istomin

[31] F. Verdasco vs K. Anderson

J. Benneteau vs [Q] S. Stakhovsky

[9] K. Nishikori vs M. Cecchinato

[14] L. Pouille vs M. Jaziri

A. Seppi vs N. Gombos

[Q] P. Gojowczyk vs M. Copil

[4] R. Nadal vs J. Millman

D. Dzumhur vs R. Olivo

[28] F. Fognini vs D. Tursunov

[21] I. Karlovic vs A. Bedene

J. Vesely vs [Q] I. Marchenko

[Q] L. Rosol vs H. Laaksonen

[16] G. Muller vs [WC] M. Fucsovics

[7] M. Cilic vs P. Kohlschreiber

[WC] T. Haas vs [Q] R. Bemelmans

V. Troicki vs F. Mayer

[5] S. Wawrinka vs D. Medvedev

F. Bagnis vs R. Albot

[26] S. Johnson vs N. Kicker