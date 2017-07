Wimbledon, “The Queue”: la fila infinita degli appassionati veri

Famiglie, bambini, anziani, giovani coppie. La tendopoli dei tifosi che attendono di accaparrarsi un prezioso biglietto per i Championships è una festa e un avvenimento ormai a sè stante

Il primo in assoluto, con la tenda mimetica nello spot 1 della Queue, la coda, che in realtà è una successione di tende da campeggio ordinate per file successive nel pratone di Wimbledon Park, a lato di Church Road, è arrivato nella notte tra venerdì e sabato. Non gli ho potuto parlare, non c’era al momento, ma la mia landlady, la signora Sarah, che porta al parco il cagnolino ogni mattina, mi ha riferito che è un pensionato di Newcastle, e che non è la prima volta che riesce a essere davanti a tutti. Praticamente, è un mito da queste parti.

Poco più in là, una coppia di sposini di origine indiana, che vivono a Londra, sono felicissimi di essere nei primi 200 (a ciascuno viene dato un ticket unico, numerato, il tutto è organizzato alla perfezione, un vero “garden party” collettivo, c’è solo da rilassarsi e divertirsi). Lui voleva farlo già l’anno scorso, lei ha replicato sorridendo che no, la luna di miele era più importante.



Ma la più simpatica è la signora Renata, settant’anni, poche tende dietro alla pole position. Qui dall’alba di sabato, se ne sta sul plaid con fornelletto e teiera a fianco, e legge riviste di giardinaggio. La sorella perduta di Jessica Fletcher, per capirsi. Mi dice che è qui per Andy, solo Andy, forever Andy, gli ha già portato fortuna l’anno scorso, ed è sicura che Murray ce la farà ancora. Quando le chiedo la sua posizione in coda, si illumina: “Number fifteen! See? I’m a top seed!” (Numero 15! Vedi? Sono una testa di serie alta!), e giù una gran risata, che per poco non si rovescia il tè.

Anche, e soprattutto questo, è Wimbledon.