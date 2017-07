WTA Ranking: Karolina Pliskova virtualmente numero 1

La ceca potrebbe eguagliare Martina Navratilova e riuscire a diventare n.1 a fine torneo. La classifica live la premia già e dopo la vittoria a Eastbourne è tornata prima nella RACE

Nonostante la vittoria a Eastbourne, Karolina Pliskova non riesce a migliorare il best ranking. Tuttavia nella classifica live allineata all’inizio dei Championships, la ceca è n.1 (ed è prima nella RACE):

TURNO 1T 2T 3T 4T QF SF F W PUNTI 10 70 130 240 430 780 1300 2000 1 Karolina Pliskova 6795 6855 6915 7025 7215 7565 8085 8785 2 Simona Halep 6500 6560 6620 6730 6920 7270 7790 8490 3 Angelique Kerber 5745 5805 5865 5975 6165 6515 7035 7735 4 Elina Svitolina 4705 4765 4825 4935 5125 5475 5995 6695 5 Caroline Wozniacki 4550 4610 4670 4780 4970 5320 5840 6540 6 Johanna Konta 4340 4400 4460 4570 4760 5110 5630 6330 7 Svetlana Kuznetsova 4080 4140 4200 4310 4500 4850 5370 6070 8 Agnieszka Radwanska 3755 3815 3875 3985 4175 4525 5045 5745 9 Dominika Cibulkova 3590 3650 3710 3820 4010 4360 4880 5580 10 Venus Williams 3171 3231 3291 3401 3591 3941 4461 5161 11 Jeļena Ostapenko 3110 3170 3230 3340 3530 3880 4400 5100 12 Kristina Mladenovic 3095 3155 3215 3325 3515 3865 4385 5085 13 Petra Kvitova 3075 3135 3195 3305 3495 3845 4365 5065 14 Garbiñe Muguruza 3000 3060 3120 3230 3420 3770 4290 4990 15 Serena Williams 2810 16 Anastasija Sevastova 2325 2385 2445 2555 2745 3095 3615 4315 17 Madison Keys 2293 2353 2413 2523 2713 3063 3583 4283 18 Anastasia Pavlyuchenkova 2160 2220 2280 2390 2580 2930 3450 4150 19 Elena Vesnina 2061 2121 2181 2291 2481 2831 3351 4051 20 Timea Bacsinszky 1753 1813 1873 1983 2173 2523 3043 3743

Dovesse farcela ad arrivare in vetta, sarebbe la prima ceca dopo Navratilova a raggiungere questo traguardo. Nemmeno Kvitova, vincitrice di Wimbledon e Masters, riuscì ad eguagliare l’illustre connazionale. Dalla tabella si evince che Kerber, scesa al n.3, potrebbe restare in vetta solo tornando in finale e con Halep fuori prima della semifinale e Pliskova eliminata prima dei quarti.

Le prime tre sembrano tutto sommato inattaccabili: Svitolina, virtualmente n.4, e Wozniacki potrebbero entrare in top3 solo centrando come minimo la finale, mentre Konta, Kuznetsova e Radwanska dovrebbero necessariamente portare a casa il titolo. Senza i 2000 punti della vittoria dell’anno scorso, Serena Williams precipita al n.15.

Venus, Ostapenko, Mladenovic, Kvitova e Muguruza, invece, sono separate da 171 punti e competono per entrare in top ten. Che sia la giovane vincitrice del Roland Garros a spuntarla? Ostapenko è stata campionessa junior a Wimbledon e a sua detta è proprio l’erba la superficie dove si esprime meglio. Staremo a vedere.

Tornando alla classifica odierna, l’unico movimento di rilievo in top100 sono i 19 posti in più di Tatjana Maria (n.74), giunta nei quarti a Ilkley. Appena fuori dalle 100, si distingue Heather Watson per il suo balzo di 24 posti in seguito alla semifinale a Eastbourne: la britannica è n.102.

Pos. Giocatrice Punti Tornei Diff. dal 26/06/17 1 Angelique Kerber 7035 22 0 2 Simona Halep 6920 18 0 3 Karolina Pliskova 6855 20 0 4 Serena Williams 4810 14 0 5 Elina Svitolina 4765 22 0 6 Caroline Wozniacki 4550 23 2 7 Johanna Konta 4400 22 0 8 Svetlana Kuznetsova 4310 20 0 9 Dominika Cibulkova 4010 24 0 10 Agnieszka Radwanska 3985 22 0 11 Venus Williams 3941 17 0 12 Petra Kvitova 3135 17 0 13 Jelena Ostapenko 3110 24 1 14 Kristina Mladenovic 3095 25 -1 15 Garbiñe Muguruza 3060 21 0 16 Elena Vesnina 2831 23 0 17 Anastasia Pavlyuchenkova 2580 23 0 18 Madison Keys 2523 15 0 19 Anastasija Sevastova 2325 26 0 20 Timea Bacsinszky 1873 17 0

Teen Ranking

Anche questa settimana sono stabili tutte le posizioni della classifica delle giovani.

Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1997.

Pos. Giocatrice Anno Class. WTA Diff. dal 26/06/17 1 Ostapenko, Jelena 1997 13 0 2 Konjuh, Ana 1997 29 0 3 Kasatkina, Daria 1997 30 0 4 Bellis, Catherine 1999 40 0 5 Osaka, Naomi 1997 59 0 6 Vikhlyantseva, Natalia 1997 66 0 7 Vondrousova, Marketa 1999 79 0 8 Blinkova, Anna 1998 116 0 9 Kayla Day 1999 124 0 10 Aryna Sabalenka 1998 1356 0

Nation Ranking

Anche la classifica per nazioni non varia: sono tutte stazionarie le posizioni dalla 1 alla 10. L’Italia è sempre a quota 181 punti.

Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.

Pos. Nazione Punteggio Diff. dal 26/06/17 1 Stati Uniti 33 0 2 Repubblica Ceca 38 0 2 Russia 41 0 4 Francia 56 0 5 Germania 77 0 6 Spagna 94 0 7 Croazia 115 0 8 Romania 116 0 9 Cina 123 0 10 Ucraina 152 0

Casa Italia

L’unico cambiamento rispetto a una settimana fa è l’ingresso al n.20 di Stefania Rubini. La ventiquattrenne ha vinto l’ITF di Sassuolo e guadagna così anche 51 posti nella classifica mondiale.

Il ranking medio delle top 5 italiane è 80.

Pos. Giocatrice Class. WTA Diff. dal 26/06/17 1 Roberta Vinci 33 0 2 Francesca Schiavone 72 0 3 Sara Errani 76 0 4 Camila Giorgi 86 0 5 Jasmine Paolini 133 0 6 Martina Trevisan 167 0 7 Georgia Brescia 214 0 8 Giulia Gatto-Monticone 272 0 9 Camilla Rosatello 294 0 10 Jessica Pieri 297 0 11 Karin Knapp 352 0 12 Cristiana Ferrando 359 0 13 Anastasia Grymalska 366 0 14 Alice Matteucci 377 0 15 Martina Di Giuseppe 381 0 16 Martina Caregaro 383 0 17 Camilla Scala 433 0 18 Deborah Chiesa 447 0 19 Claudia Giovine 468 0 20 Stefania Rubini 503 –

LE TOP 50

Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: classifica-variazione ripeto alla settimana precedente-nazionalità-giocatrice- anni-punti-tornei

1 0 [GER] Angelique Kerber 29 7035 22

2 0 [ROU] Simona Halep 25 6920 18

3 0 [CZE] Karolina Pliskova 25 6855 20

4 0 [USA] Serena Williams 35 4810 14

5 0 [UKR] Elina Svitolina 22 4765 22

6 0 [DEN] Caroline Wozniacki 26 4550 23

7 0 [GBR] Johanna Konta 26 4400 22

8 0 [RUS] Svetlana Kuznetsova 32 4310 20

9 0 [SVK] Dominika Cibulkova 28 4010 24

10 0 [POL] Agnieszka Radwanska 28 3985 22

11 0 [USA] Venus Williams 37 3941 17

12 0 [CZE] Petra Kvitova 27 3135 17

13 △1 [LAT] Jelena Ostapenko 20 3110 24

14 ▽1 [FRA] Kristina Mladenovic 24 3095 25

15 0 [ESP] Garbiñe Muguruza 23 3060 21

16 0 [RUS] Elena Vesnina 30 2831 23

17 0 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 25 2580 23

18 0 [USA] Madison Keys 22 2523 15

19 0 [LAT] Anastasija Sevastova 27 2325 26

20 0 [SUI] Timea Bacsinszky 28 1873 17

21 0 [AUS] Daria Gavrilova 23 1800 21

22 0 [FRA] Caroline Garcia 23 1785 25

23 0 [CZE] Barbora Strycova 31 1785 24

24 0 [NED] Kiki Bertens 25 1685 27

25 0 [USA] Coco Vandeweghe 25 1658 17

26 △3 [USA] Lauren Davis 23 1646 23

27 ▽1 [ESP] Carla Suárez Navarro 28 1645 23

28 ▽1 [CRO] Mirjana Lucic-Baroni 35 1632 19

29 ▽1 [CRO] Ana Konjuh 19 1615 21

30 0 [RUS] Daria Kasatkina 20 1580 22

31 0 [CHN] Shuai Zhang 28 1550 28

32 0 [GER] Laura Siegemund 29 1500 22

33 0 [ITA] Roberta Vinci 34 1495 22

34 0 [CZE] Lucie Safarova 30 1450 22

35 0 [UKR] Lesia Tsurenko 28 1423 21

36 0 [AUS] Samantha Stosur 33 1405 24

37 △1 [CHN] Shuai Peng 31 1405 24

38 ▽1 [EST] Anett Kontaveit 21 1390 22

39 0 [CZE] Katerina Siniakova 21 1343 24

40 0 [USA] Catherine Bellis 18 1334 20

41 0 [FRA] Alizé Cornet 27 1332 23

42 0 [HUN] Timea Babos 24 1321 28

43 0 [KAZ] Yulia Putintseva 22 1250 28

44 0 [CZE] Kristyna Pliskova 25 1233 24

45 0 [GER] Julia Goerges 28 1220 23

46 0 [USA] Alison Riske 26 1215 24

47 0 [RUS] Ekaterina Makarova 29 1195 21

48 △2 [GER] Mona Barthel 26 1183 29

49 ▽1 [FRA] Oceane Dodin 20 1173 31

50 ▽1 [KAZ] Yaroslava Shvedova 29 1160 18

LA RACE

Legenda: trovate, in ogni riga: classifica-variazione ripeto alla settimana precedente-nazionalità-giocatrice- anni-punti-tornei

1 △2 [CZE] Karolina Pliskova 25 3757 12

2 ▽1 [ROU] Simona Halep 25 3590 10

3 ▽1 [UKR] Elina Svitolina 22 3330 12

4 △2 [DEN] Caroline Wozniacki 26 2976 13

5 ▽1 [LAT] Jelena Ostapenko 20 2932 13

6 ▽1 [FRA] Kristina Mladenovic 24 2767 14

7 0 [GBR] Johanna Konta 26 2675 13

8 0 [USA] Venus Williams 37 2367 9

9 0 [RUS] Svetlana Kuznetsova 32 2155 11

10 0 [ESP] Garbiñe Muguruza 23 1793 12

11 0 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 25 1697 14

12 0 [RUS] Elena Vesnina 30 1655 15

13 0 [LAT] Anastasija Sevastova 27 1594 15

14 0 [CRO] Mirjana Lucic-Baroni 35 1470 12

15 0 [GER] Angelique Kerber 29 1439 13

16 △1 [CZE] Barbora Strycova 31 1351 15

17 ▽1 [FRA] Caroline Garcia 23 1331 14

18 0 [USA] Coco Vandeweghe 25 1237 10

19 0 [SUI] Timea Bacsinszky 28 1232 9

20 0 [NED] Kiki Bertens 25 1181 17