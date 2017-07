Accadde oggi Wimbledon: il primo trionfo di Sampras [VIDEO]

Il 4 luglio del 1993 Pete alza per la prima volta il trofeo dei Championships. Ne seguiranno altre sei

È un accadde oggi nostalgico quello di oggi, come un po’ tutti d’altronde: il 4 luglio del 1993 Pete Sampras trionfava a Wimbledon per la prima volta in carriera. Pistol Pete in finale ebbe la meglio contro Jim Courier con il punteggio di 7-6(3) 7-6(6) 3-6 6-3. Per Sampras si trattò del ritorno alla vittoria in un major dopo il 1990, anno in cui superò Agassi a New York conquistando il suo primo titolo Slam. Nel mezzo ci fu un’altra finale, sempre a Flushing Meadows, persa con Stefan Edberg nel 1992.

Il video dell’intero match con la telecronaca originale di Rino Tommasi e Gianni Clerici:

La vittoria di Wimbledon 1993 fu anche il primo dei tre major consecutivi vinti da Sampras: sempre nel 1993 agli US Open, in finale con Cedric Pioline, e qualche mese più tardi in Australia contro Todd Martin.

Tornado invece al 1993, la vittoria di Sampras chiuse anche la controversia sul n.1, finito proprio sulle spalle del californiano: “Si è parlato molto di come mai fossi numero uno quando Jim era in finale a Parigi e vinceva in Australia. Ora questo titolo non può prenderselo e sono io il numero uno. Non credo ci sia nulla più su cui discutere”.