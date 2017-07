Federer: “Essere n.1 era fantastico”

Wimbledon, primo turno: [3] R. Federer b. A. Dolgopolov 6-3 3-0 rit. L'intervista del dopo partita a Roger Federer

Che spiegazione ti ha dato Dolgopolov per il ritiro?

Mi ha detto di aver avvertito troppo dolore al servizio, forse nel momento del salto. Se poi sei sotto nel punteggio e vedi che le cose peggiorano a quel punto non c’è altro da fare.

35.000 sterline sono una bella cifra per un primo turno. Un giocatore potrebbe scendere in campo anche se non è in grado di giocare.

Ovviamente se sai di non essere in forma meglio non giocare. Ma bisogna tenere conto di altri fattori. Magari può accadere un miracolo, l’avversario si infortuna, piove e puoi tornare il giorno successivo.

Novak ha detto scherzando che forse avreste dovuto giocare un set di allenamento sul campo centrale. Ricordi una situazione simile, in cui entrambi non avete giocato?

In effetti il pubblico non riusciva a credere che fosse successo per due volte consecutive. Poi quando sono entrato nello spogliatoio ho detto a Novak: “Forse sarebbe il caso che giocassimo un set di allenamento”. Sì, in effetti mi spiace per il pubblico.

A cosa ritieni sia dovuto il dominio dei Fab 4?

Penso che il motivo sia testa, forma fisica, tenacia e anche talento. Mettili tutti assieme ed è difficile spezzarci. Puoi battere uno di noi, ma poi ne arriva un altro. Inoltre giochiamo tutti in modo differente. Per un giocatore con una classifica inferiore alla nostra, incontrare uno di noi nel cammino verso la finale e batterlo è estremamente difficile.

Per te è meglio giocare da numero 1 o giocare cercando di raggiungere il numero 1?

Meglio essere numero 1, potendo scegliere. Insomma, adesso sono felice, soddisfatto di avere superato il primo turno, ma quando ero numero 1 era fantastico. È come raggiungere l’impossibile, essere nella posizione in cui tutti si aspettano che vincerai. Mi piaceva quella sensazione.

Traduzione di Milena Ferrante