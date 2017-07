Wimbledon, Mandy Minella ha giocato incinta di quattro mesi e mezzo

Sorpresa al termine del match vinto da Francesca Schiavone su Mandy Minella per 6-1, 6-1. In conferenza stampa la giocatrice lussemburghese ha infatti rivelato di essere incinta di quattro mesi e mezzo, circa 18 settimane.

Malgrado il bambino in arrivo e la sconfitta contro Schiavone, gli impegni agonistici di Minella a Wimbledon non sono terminati, visto che è iscritta anche al torneo di doppio che affronterà insieme ad Anastasija Sevastova. Nel 2017 è il secondo caso di tennista che partecipa a uno Slam pur essendo in dolce attesa: agli Australian Oen era stata Serena Williams a giocare, e a vincere, incinta di sette settimane.