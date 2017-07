Svitolina: “Un grande piacere giocare contro Francesca”

L'ucraina si prepara al match contro la nostra Schiavone, tra i ricordi del passato e le certezze del presente

Elina Svitolina ha un ricordo ben preciso della nostra Francesca Schiavone, sua prossima avversaria al secondo turno di Wimbledon: “Il mio primo ricordo di Francesca è sicuramente di quando ha vinto il Roland Garros, credo fosse lo stesso anno in cui io ho vinto il torneo junior (2010). Lei stava giocando un tennis incredibile ma ora la situazione è diversa, io sono la quarta testa di serie, si gioca sull’erba, quindi sì, è tutto diverso”.

Nonostante le separino più di 14 anni di età, l’ucraina, campionessa al Foro Italico, non ha intenzione di concentrarsi su questo: “Non penso all’età perché chi va in campo è pronta ed è allenata per vincere i match e uccidere l’avversaria. Sarà un grande match sicuramente, è un grande piacere giocare contro di lei, contro una giocatrice che ha raggiunto così tanti traguardi nella sua carriera. Ma è un’avversaria e quindi preparerò la partita in base a quello che lei è in grado di fare sul campo per poi giocare il mio match. Rimarrò concentrata su me stessa”.