Wimbledon: del Potro supera un generoso Kokkinakis. Gasquet s’arrende al redivivo Ferrer

Kokkinakis offre mezz'ora di gran tennis, ma del Potro non si distrae. Zverev si vendica su Tomic, Gasquet saluta il torneo contro il miglior Ferrer del 2017

[29] J.M. del Potro b. T. Kokkinakis 6-3 3-6 7-6(2) 6-4 (da Londra, Laura Guidobaldi)

Kokkinakis c’è, o quantomeno ci sarà tra poco, anche se oggi non è stato abbastanza. Altri infortuni permettendo. Quella con del Potro è stata una partita ben giocata, a tratti anche molto intensa. A cavallo tra secondo e terzo parziale sembrava addirittura che l’australiano potesse prendere il sopravvento, ma qualche incertezza e la disabitudine alla contesa hanno favorito la regolarità di del Potro. L’argentino non ha impressionato ma è stato costante, approfittando degli errori del suo avversario: gravi soprattutto i due doppi falli che hanno consegnato il tie-break del terzo set a “Palito”. A Kokkinakis va riconosciuta comunque la grande tenacia di essere rimasto nel match fino all’ultimo punto; Thanasi ha annullato ben sei match-point prima di consegnarsi alla stretta di mano, visibilmente deluso. Del Potro va ora da Gulbis, per scaldarsi in vista di (salvo sorprese) Djokovic.

C’era grande attesa per il match tra i due e, le aspettative, almeno nel primo set, sono state un po’ deluse. L’argentino, attuale n. 32 del mondo, nonostante abbia preso rapidamente le redini del gioco, non approfitta sempre dell’imprecisione di Kokkinakis; manca due palle per il 4-0 e permette al giovane Aussie di avvicinarsi sul 2-4. Tuttavia, il primo parziale scorre liscio per Delpo che chiude 6-3 in 37 minuti.

Il 21enne di Adelaide, che da alcuni mesi è rientrato nel circuito dopo un lungo periodo di stop a causa di un infortunio alla spalla, sembra “svegliarsi” riuscendo ad inanellare un cospicuo numero di vincenti e sorprendere così Delpo con un altro 6-3. Anche il pubblico, “addormentatosi” durante il primo set – infatti una spettatrice italiana esclama sconsolata: “Oh questa partita mi fa venir voglia di dormire!” – apprezza la reazione d’orgoglio di Thanasi che continua a tener testa all’argentino anche nellla terza frazione, trascinandolo fino al tie-break. I punti decisivi però sono appannaggio del campione di Tandil che, grazie alle fucilate di dritto e ad ulteriori malaugurati errori dell’avversario (2 doppi falli ) intasca anche il terzo set per 7 punti a 2.

L’equilibrio tra i due viene mantenuto fino al 4-4. In vantaggio 5-4, del Potro ha ben sei volte la possibilità di chiudere il match. La pressione e le risposte al corpo di Kokkinakis lo costringono ad aspettare fino al 7° matchpoint per chiudere l’incontro. Differenza notevole anche al servizio poiché Kokkinakis registra il 57% di prime a fronte del 73% di del Potro. L’australiano mette a segno più winner, 58, contro i 47 dell’argentino, ma commette 35 gratuiti rispetto ai 25 di Palito. Per lui ora ci sarà il “redivivo” Ernest Gulbis, vittorioso su Estrella Burgos.

David Ferrer b. R. Gasquet [22] 6-3 6-4 5-7 6-2 (Pietro Scognamiglio)

Richard Gasquet è la terza testa di serie che già saluta Wimbledon. Il numero 27 ATP, due volte semifinalista (nel 2015 contro Djokovic), conferma di soffrire muscoli e corsa di David Ferrer che si presentava alla sfida – inedita su erba – avanti 9-3 nei precedenti. Proprio la superficie in questo incrocio tra over 30 sembrava poter orientare il pronostico a favore del francese, ma subito si intuisce che non sarà così. Il primo set lo porta a casa il valenciano di regolarità. Il break del 5-3 premia l’approccio al match più costruttivo. Troppo indietro Gasquet rispetto alla linea di fondo, attendista fino a invogliare oltre ogni previsione lo spagnolo a scendere a rete con buon profitto. Ferrer prende il controllo delle operazioni spingendo il rovescio lungo linea sull’angolo destro del francese, piazza il break (secondo consecutivo) anche a inizio secondo set e arriva a un passo dal prendere il largo avanti 2-0 / 0-30. Gasquet risale, ma non riesce a cambiare l’inerzia del secondo parziale che finisce per perdere 6-4. Il rovescio di Richard, fino a quel momento assente ingiustificato, si fa vivo sul campo 12 solo nel terzo set. E’ il momento in cui si combatte spalla a spalla. Alla soglia delle due ore Ferrer mette in pausa l’intensità e il francese capitalizza (7-5) il secondo di due set point sul servizio avversario. Partita teoricamente riaperta, ma prima del quarto set l’ex numero sette del mondo si fa curare una fastidiosa vescica al tallone destro. Dalla sedia si rialzerà totalmente scarico, uscendo dalla contesa sul 2-2 quando subisce il primo di due break consecutivi che spediscono il miglior Ferrer della stagione al secondo turno. Troverà Steve Darcis, noto da queste parti per aver buttato fuori Nadal al primo turno nel 2013. Gasquet forse ha da recriminare qualcosa per una programmazione pre-Wimbledon troppo intensa: giocare sia Halle che Eastbourne si è rivelata un’arma a doppio taglio per la sua condizione atletica.

[27] M. Zverev b. B. Tomic 6-4 6-3 6-4 (Michelangelo Sottili)

A pochi giorni di distanza, Mischa Zverev vendica la sconfitta di Eastbourne con una prestazione senza sbavature che non lascia scampo a Bernard Tomic, n. 59 ATP. I primi due game rivelano, peraltro senza sorprendere, quale sarà il leitmotiv dell’incontro: Tomic usa il servizio per procurarsi palle comode da chiudere con quel suo dritto quasi piatto, spesso arricchito da una rotazione laterale, che da solo giustifica l’alta percentuale di vittorie sull’erba rispetto alla terra; Zverev, dal canto suo, segue a rete ogni battuta, gestisce con abilità la prima volée bassa da dietro la linea del servizio e chiude la successiva. Vinto il punto del 3-2 con uno scambio di fioretto, Tomic si tocca la base della schiena. Forse coincidenza, ma l’equilibrio si rompe al successivo turno di battuta dell’australiano: due errori, due discese a rete tedesche ed è il break che decide il set. Bernard, che chiede un consulto medico per la schiena, perde efficacia al servizio permettendo a Mischa di entrare nello scambio, presentarsi a rete e prendersi due break. Con il tedesco che farà registrare il 75% di prime cedendo solo due punti, il terzo set diventa una mera attesa del break che arriva al decimo gioco. Per Zverev, un secondo turno contro Mikhail Kukushkin o Taro Daniel.

(in aggiornamento)

Risultati:

A. Pavlasek b. E. Escobedo 6-7(7) 6-1 6-3 6-1

E. Gulbis b. V. Estrella Burgos 6-1 6-1 6-2

[29] J.M. del Potro b. T. Kokkinakis 6-3 3-6 7-6(2) 6-4

K. Edmund b. [Q] A. Ward 4-6 6-3 6-2 6-1

M. Kukushkin b. T. Daniel 4-6 6-4 7-6(4) 6-2

M. Youzhny b. N. Mahut 6-2 7-5 6-4

[27] M. Zverev b. B. Tomic 6-4 6-3 6-4

D. Ferrer b. [22] R. Gasquet 6-3 4-6 7-5 6-2

S. Darcis b. R. Berankis 4-6 6-3 2-6 6-4 6-3

[Q] A. Rublev vs [Q] S. Travaglia

[16] G. Monfils vs [Q] D. Brands

G. Simon vs [Q] N. Jarry

[26] A. Ramos-Vinolas vs J. Thompson

[6] M. Raonic vs J.L. Struff

F. Bagnis vs R. Albot 6-4 4-6 6-7(9) da concludere

[17] J. Sock vs [Q] C. Garin

[2] N. Djokovic vs M. Klizan

[10] A. Zverev vs E. Donskoy

[13] G. Dimitrov vs D. Schwartzman

M. Baghdatis vs [WC] J. Ward

[11] T. Berdych vs J. Chardy

R. Haase vs F. Tiafoe

[Q] S. Tsitsipas vs D. Lajovic

T. Bellucci vs [Q] S. Ofner

Y. Sugita vs [WC] B. Klein

B. Coric vs R. Harrison

D. Sela vs M. Granollers

[19] F. Lopez vs A. Mannarino

[3] R. Federer vs A. Dolgopolov

[8] D. Thiem vs V. Pospisil

[32] P. Lorenzi vs H. Zeballos

J. Tipsarevic vs J. Donaldson

[23] J. Isner vs [Q] T. Fritz