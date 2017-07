Wimbledon: Federer fa 10000 in meno di un’ora

Campo centrale stregato: si ritira anche Dolgopolov. Federer "ringrazia" e festeggia i 10000 ace in carriera

[3] R. Federer b. A. Dolgopolov 6-3 3-0 RIT (da Londra, Luca Baldissera)

Una gran brutta giornata per gli spettatori del Centre Court. Dopo gli appena 11 game visti di Novak Djokovic vittorioso per ritiro su Martin Klizan (6-3 2-0), non hanno potuto godere di nemmeno un set e mezzo tra Roger Federer e Alexandr Dolgopolov, con l’ucraino sofferente alla caviglia destra che si è ritirato a sua volta sul punteggio di 6-3 3-0 per lo svizzero. Poco da dire sul match, che oggettivamente non c’è stato.

Federer, a ogni buon conto apparso bello pimpante e carico, ha avuto palla break in ogni singolo turno di servizio di Dolgopolov, senza concederne alcuna. Break ottenuto nel primo e nel nono game, per una facile conquista del 6-3 nel primo set. Break anche nel secondo game del parziale successivo, e sul 3-0 Alexandr, cui non ha giovato l’intervento del fisioterapista, ha detto basta. Ottime accelerazioni di dritto per Roger, buoni movimenti in campo, tagli eleganti, belle volée. Ma come detto, si è trattato di una vicenda assai simile a un’esibizione, e a un certo punto il principale motivo di interesse è diventato l’attesa dell’ace numero 6 di Federer (saranno 10 alla fine), che è stato anche il decimillesimo della carriera per il fuoriclasse svizzero. A fine match Roger si è detto comunque soddisfatto delle sensazioni fisiche e tecniche, ma bisognerà attendere il suo secondo turno contro Stefanos Tsitsipas o Dusan Lajovic per valutarlo in modo plausibile. Per ora, l’impressione è stata che passare un turno in 43 minuti, senza nemmeno inumidirsi la fronte, non gli sia dispiaciuto per nulla.

Risultati:

A. Pavlasek b. E. Escobedo 6-7(7) 6-1 6-3 6-1

E. Gulbis b. V. Estrella Burgos 6-1 6-1 6-2

[29] J.M. del Potro b. T. Kokkinakis 6-3 3-6 7-6(2) 6-4

K. Edmund b. [Q] A. Ward 4-6 6-3 6-2 6-1

M. Kukushkin b. T. Daniel 4-6 6-4 7-6(4) 6-2

M. Youzhny b. N. Mahut 6-2 7-5 6-4

[27] M. Zverev b. B. Tomic 6-4 6-3 6-4

D. Ferrer b. [22] R. Gasquet 6-3 4-6 7-5 6-2

S. Darcis b. R. Berankis 4-6 6-3 2-6 6-4 6-3

[Q] A. Rublev vb. [Q] S. Travaglia 6-7(3) 6-3 7-5 1-6 7-5

[16] G. Monfils b. [Q] D. Brands 6-3 7-5 6-4

G. Simon b. [Q] N. Jarry 7-6(4) 6-3 6-3

[26] A. Ramos-Vinolas b. J. Thompson 6-4 6-4 7-6(4)

[6] M. Raonic b. J.L. Struff 7-6(5) 6-2 7-6(4)

R. Albot b. F. Bagnis 4-6 6-4 7-6(9) 7-6(3)

[17] J. Sock vs [Q] C. Garin

[2] N. Djokovic b. M. Klizan 6-3 2-0 RIT

[10] A. Zverev vs E. Donskoy

[13] G. Dimitrov vs D. Schwartzman

M. Baghdatis b. [WC] J. Ward 6-4 6-4 6-3

[11] T. Berdych vs J. Chardy

R. Haase vs F. Tiafoe

[Q] S. Tsitsipas vs D. Lajovic

T. Bellucci vs [Q] S. Ofner

Y. Sugita b. [WC] B. Klein 7-6(5) 6-3 6-0

B. Coric vs R. Harrison

D. Sela vs M. Granollers

[19] F. Lopez vs A. Mannarino

[8] D. Thiem vs V. Pospisil

[32] P. Lorenzi vs H. Zeballos

J. Tipsarevic vs J. Donaldson

[23] J. Isner vs [Q] T. Fritz