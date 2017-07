Wimbledon: Kerber e Muguruza, esordio soft

Le finaliste dell'edizione 2016 e 2015 non soffrono contro Falconi e Alexandrova. Vandeweghe supera Barthel in due set

[24] C. Vandeweghe b. M. Barthel 7-5 6-2 (da Londra, AGF)

Sul Court 18 va in scena uno dei match più interessanti della giornata, fra la testa di serie 24 CoCo Vandeweghe e Mona Barthel, che ha avuto un inizio di stagione in crescendo ed è risalita sino al numero 48 del ranking.

A mio avviso Vandeweghe è perfino sottostimata come testa di serie, considerando che negli Slam è reduce dalla semifinale a Melbourne e che a Wimbledon ha già raggiunto un quarto di finale due anni fa. Il confronto è un inedito: non ci sono precedenti.

Al campo 18 l’angolo dei giocatori si mischia con i posti della stampa, e così è possibile sentire i commenti del nuovo allenatore di Coco Vandeweghe: nientemeno che Pat Cash, già vincitore a Wimbledon nel 1987 (in finale su Ivan Lendl).

Vandeweghe vince il sorteggio, e decide di ricevere. La scelta risulta giusta, visto che CoCo ottiene il break immediatamente. In realtà il servizio strappato in apertura si rivelerà solo uno dei tanti break di un set in cui la battuta incide relativamente. E questa in fondo è una sorpresa, considerando che in campo c’è una “bombardiera” come Vandeweghe. Va detto però che la CoCo di oggi si affida meno alla potenza e un po’ di più alla varietà di gioco: slice di rovescio e movimenti sulla verticale. E così si nota meno la differenza di “cilindrata” nei confronti dell’avversaria.

La partita prosegue senza che nessuna prenda veramente il sopravvento, fino al break decisivo che arriva all’undicesimo gioco, quando Barthel perde la battuta ai vantaggi, con un doppio fallo. Sul 6-5 Vandeweghe va a servire per il set e chiude a zero per il 7-5 in 50 minuti esatti.

Nel secondo set il match sul piano tecnico-tattico non cambia, ma è sempre più forte la sensazione che Barthel non creda di poter rimontare lo svantaggio e vincere due set consecutivi. Del resto dal 5-5 primo set il parziale si risolve in 8 game a 2. E così il secondo set termina senza particolari sussulti: 6-2 in 43 minuti.

Dopo un avvio equilibrato la partita ha preso una piega chiara e inequivocabile: forse per dare maggiore filo da torcere alla sua avversaria a Barthel è mancato il lungolinea di rovescio, un colpo su cui di solito Mona conta molto per spostare a suo favore gli equilibri di gioco, ma che in questa occasione si è rivelato stranamente impreciso.

C’è qualche novità nella Vandeweghe 2017, che ha iniziato a collaborare con Cash? Direi di sì, nel senso che, come dicevo sopra, si è visto un maggior uso dello slice di rovescio e anche qualche serve&volley; due opzioni adottate probabilmente con l’obiettivo di dare meno punti di riferimento all’avversaria, e arricchire con qualcosa in più il suo tennis di pura potenza e grandi botte da fondo.

Durante il match Cash è stato molto corretto, senza nemmeno provare a dare veri consigli tecnici. Tralasciando una esclamazione colorita (e irriferibile) in occasione di un punto perso, un paio di volte ha detto a CoCo di essere attiva e reattiva, o le ha gridato semplicemente “Footwork!”. Poi dall’inizio del secondo set le ha chiesto di provare a fare il primo punto nei game di risposta per mettere ulteriore pressione all’avversaria (“First point, pressure!”).

In sintesi direi che Vandeweghe è apparsa più varia e meno “fisica” rispetto al passato. Meglio o peggio? Sul piano tecnico sicuramente meglio, ma devo confessare che la Vandeweghe vista gli anni scorsi a Wimbledon con il suo tennis brutale a me a volte metteva quasi paura per quanto riuscisse a intimidire le avversarie attraverso la potenza. Come sempre, alla fine saranno i risultati a dirci se i cambiamenti di oggi sono stati in positivo o in negativo.

[1] A. Kerber b. [Q] I. Falconi 6-4 6-4 (Tommaso Voto)

Solo dopo aver trasformato il match point, Angelique Kerber si lascia andare a un timido sorriso, del resto le difficoltà (e le sconfitte) di questi mesi hanno scalfito e non poco l’autostima della n.1 del mondo. La statunitense Falconi, proveniente dalle qualificazioni, non è certamente un test probante, anche perché, tra infortuni ed acciacchi vari, è precipitata al n. 247 della WTA. Nel gioco della teutonica c’è un’evidente involuzione, infatti tutto sembra meno fluido e convincente se paragonato alle scintillanti prestazioni dello scorso anno, che “regalarono” ad Angelique due titoli dello Slam e il trono del tennis femminile. Qualcosa si è inceppato, la 29enne di Bremen è meno incisiva, meno convinta e molto più tesa. Manca di fiducia e anche quest’oggi ha avuto dei momenti di sconforto in seguito a qualche errore di troppo. Oltre all’aspetto mentale, quello che manca ai suoi fondamentali è l’efficacia, infatti la palla ha poca penetrazione e velocità. I colpi sembrano strozzati, quasi incompiuti soprattutto il diritto mancino. L’erba non forse è la superficie più adatta alle doti tecniche di Angy, sebbene la n.1 del seeding vanti un titolo a Birmingham nel 2015 e la prestigiosa finale persa proprio su questo campo lo scorso anno contro Serena.

La sua avversaria ha provato a resistere, ma tutto è stato vano, anche perché è apparso evidente il divario, sia fisico, che tecnico tra le due. Mentre il primo parziale si è deciso con il gap iniziale a favore della Kerber, il secondo ha visto un po’ più di lotta. Dal 3-1 tedesco, c’è stato un clamoroso 3-3, in cui la fortuna (un nastro velenoso ed un paio di indecisioni) è stata un elemento decisivo a favore della statunitense. Alla fine Falconi ha ceduto di schianto; è stata una vittoria semplice nel punteggio ma di difficile lettura, soprattutto perché quei “down” sofferti dalla due volte campionessa Slam potrebbero, contro avversarie più forti, compromettere la sua corsa al titolo. Un match piatto, in cui l’unica emozione è stata la dimenticanza del cambio di palle nuove nell’ottavo gioco del primo set, in cui Kerber, con stupore, nel momento di servire, ha fatto notare al giudice di sedia l’errore che per Wimbledon è sicuramente inusuale.

[14] G. Muguruza b. E. Alexandrova 6-2 6-4 (Giovanni Vianello)

Comincia bene in termini di risultato, un po’ in maniera balbettante in termini di gioco espresso il cammino di Garbine Muguruza (t.d.s. 14 e n. 15 della classifica mondiale, nonché vincitrice del Roland Garros 2016) contro la russa Ekaterina Alexandrova, n. 75 del mondo (che è il suo best ranking, appena raggiunto). Muguruza ha infatti vinto in due set contro la russa. Nessun precedente tra la russa e la spagnola, che ha avuto un inizio di stagione non esattamente brillante. Il primo set va a Muguruza per 6-2. La spagnola non deve sforzarsi più di tanto per ottenere un risultato così pesante, Alexandrova commette molti gratuiti soprattutto col dritto lungolinea, e a Muguruza basta sbagliare poco per incamerare il set con due break di vantaggio. Il secondo set è più equilibrato, Muguruza si aggrappa al cosiddetto “San Servizio” per levarsi d’impaccio da molte situazioni sfavorevoli, ma nei game in risposta raccoglie poco fino al decimo gioco, quando Alexandrova va sotto 0-40 sul proprio servizio e Muguruza, cinicamente, sfrutta il primo match-point. Come già detto, Muguruza ha portato a casa il match senza sfoderare un tennis sfavillante, ma l’importante oggi era il risultato e quest’ultimo è stato portato a casa. Al prossimo turno per Garbine la vincente di Bondarenko-Wickmayer.

