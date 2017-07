Wimbledon: programma day 3

Gli incontri della terza giornata sui campi di Wimbledon. Comincia il secondo turno: cinque italiani cercano gloria, Murray-Brown il clou sul centrale

Torna in campo la parte alta del tabellone maschile. Il n.1 e campione in carica Andy Murray sfiderà Dustin Brown nel secondo e più interessante incontro del programma sul campo centrale. Nadal dovrebbe avere meno grattacapi contro Young, in chiusura sullo stesso campo. Nishikori affronterà sul campo 1 un altro nostalgico del serve&volley, Stakhovsky. Potrebbe esserci qualche insidia. L’altro top 10 impegnato è Marin Cilic, che pur vantando un’ottima condizione non potrà sottovalutare Florian Mayer. Sa essere mago su questa superficie. Sul campo 3 Pouille-Janowicz è meno scontato di quanto sembra, Khachanov non può temere Thiago Monteiro. Bautista-Gojowczyk è un bel confronto di stili e precederà il secondo incontro di Medvedev, retrocesso sul campo 16 dopo la gloria di lunedì.

Konta-Vekic sarà l’unico incontro femminile sul campo centrale. Venus e Halep non dovrebbero soffrire sul campo 1, anche se sulla statunitense tutti i dubbi di condizione psicologica non sono stati dissipati. Strycova-Osaka è nascosta sul campo 17 ma promette gran tennis, perché la ceca sa giocare eccome sull’erba e la giapponese, pur non troppo avvezza alla superficie, ha colpi che possono lasciare ferma qualsiasi avversaria. Vesnina-Azarenka è l’apertura del campo 3, Ostapenko chiuderà sul 12 contro la giovanissima Abanda.

Italiani? Ben cinque. Bolelli chiamato all’impresa impossibile contro Tsonga (campo 2, attorno alle 14:30), Fognini a quella decisamente possibile contro Vesely. Seppi sul campo 17 dovrà resistere alle bordate di Anderson: difficile, ma Andreas è maestro di vittorie inaspettate e sembra in crescita. Giorgi-Keys e Schiavone-Svitolina sono incontri che spiccano anche analizzando l’intero programma femminile. Ci si potrebbe accontentare almeno di una vittoria, ma entrambe hanno chance: Keys non è ancora riemersa dell’infortunio, Svitolina sull’erba non è il carro armato da terra battuta. Se le due fossero in rapporti migliori, Francesca potrebbe chiedere consigli a Camila che ha battuto Svitolina appena due settimane fa…