Corinna Dentoni campionessa dell’ENEL OPEN – Gaibledon

Si è concluso sui campi in erba naturale del TC Gaiba l'ENEL OPEN, l'evento più di rilievo nella stagione di Gaibledon

Gaibledon, dove tutti possiamo sentirci piccoli Federer

Corinna Dentoni è la campionessa dell’ENEL OPEN di Gaibledon, torneo nazionale femminile della Federtennis aperto a partecipazione straniera con un montepremi di 5000€. Corinna, campionessa in carica di serie A1 con il TC Prato, ha battuto nella finalissima Lara Meccico del CT Polimeni di Reggio Calabria. Il punteggio recita un 6-7 6-0 6-0, con un primo set molto equilibrato giocato punto a punto tra Dentoni e Meccico e vinto da Lara al tie-break. Nel secondo set Dentoni ha innalzato il suo livello di gioco e ha chiuso velocemente gli ultimi 2 parziali. Entrambe le atlete di classifica 2.1, sono arrivate in finale come da pronostico come prime 2 teste di serie. Dentoni ha battuto Francesca Bonometti di Brescia e in semifinale Camilla Abbate di Bologna, mentre Meccico ha battuto Silvia Mattiolo e Giulia Guidetti.

Prima della finalissima c’è stata la finale del terza categoria, sezione intermedia che ha visto Giulia Martinelli, tredicenne del TC Bologna ma residente a Ferrara, battere Ludovica Fiorini che gioca per il CT Zavaglia a Ravenna. Durante la finale i ragazzi dello staff, i gardeners, si sono prestati come raccattapalle. Circa 200 persone presenti a seguire la finale dell’ENEL OPEN. Oltre alle ragazze giunte in finale, è stato premiato lo staff della FIT con i giudici arbitri e il giudice di sedia Luigi Teti, la giocatrice australiana Nicole Hoynaski.

Lara Meccico, finalista, e giocatrice dell’Hawaii Pacific University: “Gaibledon è qualcosa di incredibile, lo dico anche a nome degli americani presenti. Ringrazio lo staff per l’organizzazione. È stato un torneo fantastico, l’ospitalità è stata incredibile! Spero che il TC Gaiba possa realizzare il sogno di un torneo ITF e di ritornare il prossimo anno con altre giocatrici internazionali. Complimenti a Corinna, ha giocato davvero bene”. Corinna Dentoni, vincitrice e campionessa italiana in carica di serie A1: “Mi sono divertita veramente tanto, volevo ringraziare tutto lo staff. È stato un torneo fantastico soprattutto per l’organizzazione, per i ragazzi presenti, per gli sponsor che hanno reso possibile questo bellissimo evento. È stato uno dei tornei più belli che abbia giocato in carriera. Un plauso ai gardeners che si sono svegliati all’alba per preparare i campi. Spero di tornare il prossimo anno e auguro al TC Gaiba di realizzare un evento ancora più grande perché se lo merita. Qui ho riscoperto la passione per il tennis e cercherò di rimettermi in pista per fare altri tornei OPEN nell’estate e qualche ITF“.

Nicola Zanca, presidente del Tennis Club Gaiba: “Complimenti alla vincitrice Corinna Dentoni, alla finalista Lara Meccico e a tutte le tenniste che si sono affrontate in questi undici giorni di torneo. Grazie al pubblico presente durante la manifestazione. Siamo molto felici di aver ospitato l’ENEL OPEN sui campi in erba naturale, l’evento più di rilievo nella stagione di Gaibledon. Ringrazio ENEL per la fiducia e l’opportunità di avere uno sponsor così di prestigio ad intitolare la manifestazione. Ringrazio tutte le aziende che ci hanno supportato, gli sponsor e partner della manifestazione che ci hanno permesso di raggiungere il montepremi: Playgrounds in primis, HYMACH, Studio Marangoni, Agrisald, I Hate This Game, AG Design, Eight Service, Villa Ottoboni-Fiaschi, HEAD, Ross Impianti, La Barchessa, Hotel UNAWAY, COOP Reno, Barozzi, Farmacia Negrelli, Eco Idraulica, Ristorante Da Rico, Ristorante Bonello, Best Service, Pego, Agriturismo Fondo Madonnina, Akron Alta Cosmesi, Ilaria Marchesini Fisioterapista, Noce Moscata, Ecoflora, Malavasi Tabaccheria, Zanella Moda, Valeriani Fabrizio costruzione mobili, Arte del Mobile, Pizzeria Cocorito, Croce Blu Gaiba, AVIS Gaiba. Ringrazio il direttivo del TC Gaiba per l’abnegazione e lo spirito di servizio e tutto lo staff di volontari che hanno curato i campi e l’evento con cura maniacale del dettaglio per tutta la manifestazione. Un grazie speciale va ai gardeners, ragazzi delle scuole superiori che non si sono risparmiati e hanno superato i loro limiti, con sveglia all’alba e un lavoro certosino impeccabile. È stato un onore ospitare giocatrici che calcano palcoscenici internazionali proprio a Gaiba, paesino di mille abitanti affacciato sul fiume Po. Grazie all’assessore regionale allo sport Cristiano Corazzari per il patrocinio regionale e per aver presenziato alle premiazioni. Per il TC Gaiba è stata un’avventura gestire un torneo prestigioso con giocatrici professioniste. Desidero ringraziare la FIT regionale e provinciale per tutto il supporto organizzativo, in particolare Massimo Borgato delegato provinciale e Nicola Martinolli consigliere regionale presenti alle premiazioni, i giudici arbitri del torneo Sabrina Magon, Andrea Rossi e Maria Nazarovaite del CT Rovigo, il giudice di sedia Luigi Teti del TC Lendinara. Ringrazio per l’ospitalità presso la villa Fiaschi-Ottoboni i proprietari Donatella Resca e Gianni Ottoboni”.