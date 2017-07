Murray: “Fognini ha colpi incredibili, sarà duro da battere”

Wimbledon, secondo turno: [1] A. Murray b. D. Brown 6-3, 6-2, 6-2. L'intervista del dopo partita ad A. Murray

Data l’importanza del match e le circostanze che l’hanno preceduto, si tratta di una delle tue performance migliori qui a Wimbledon?

Non direi. Ho servito bene e risposto bene. Non ho commesso molti errori e ho giocato buoni passanti. Non direi che sia stato il match migliore perché è un secondo turno, ma sicuramente è stata una buona partita.

Se potessi tornare indietro nel tempo e dare uno o due consigli al giovane Murray, cosa gli diresti?

Penso che gli darei più di due consigli (ride). Molte cose sicuramente le avrei fatte diversamente. Forse avrei cambiato la mia maniera di allenarmi per evitare l’infortunio alla schiena. È stato difficile e probabilmente lo avrei evitato. Mi sarei sicuramente divertito di più nella prima parte della mia carriera.

Ti ricordi se in passato hai giocato contro giocatori che fossero intrattenitori come i primi tuoi due avversari qui? Perché hai incontrato due giocatori estroversi e ne avrai un altro al prossimo turno.

Certo Fognini ha colpi incredibili, ma è un giocatore diverso da Brown e Bublik. Il suo stile è più ortodosso e lui è anche più solido. Certo è stato difficile nei primi due incontri escogitare un piano perché non sapevi come avrebbero giocato. Con Fabio sarà più facile studiare un piano perché nel suo gioco c’è più struttura e strategia. Non penso di aver mai giocato contro di lui su erba. Si muove bene sulle altre superfici, su erba non lo so. Ma sarà duro da battere.

Ultimamente hai passato più tempo a casa che a Miami. Come è cambiata la tua preparazione e la tua vita?

Ho passato più tempo a casa anche a causa delle mie sconfitte. Un lato positivo è che posso stare con la mia famiglia. Ma d’altro canto, mi dedico ancora molto al tennis e se posso passare del tempo per allenarmi in un clima più caldo ben venga. Abbiamo trovato un utile compromesso.

Traduzione di Milena Ferrante