Wimbledon, pubblico in aumento

Le prime due giornate dell'edizione 2017 hanno fatto registrare un incremento di spettatori rispetto al 2016

Circa mille spettatori in più il lunedì (primo giorno del torneo), quasi cinquemila in più il martedì. Il bel tempo previsto per gran parte della prima settimana ha favorito l’affluenza di appassionati a Wimbledon, che sono accorsi più numerosi rispetto all’anno scorso. I numeri in dettaglio: lunedì 2017 spettatori 41.382 contro 40.403 del 2016. Martedì 42.599 contro 37987 dell’anno scorso.

Non è ancora detto però che alla fine dei Championships 2017 i numeri complessivi saranno superiori a quelli dell’anno passato, visto che nell’edizione scorsa si era avuta l’apertura straordinaria nella prima domenica (la cosiddetta middle sunday) per recuperare i ritardi dovuti alla pioggia insistente della prima settimana. E in quel giorno in più si erano avute circa 24.000 presenze.