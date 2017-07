Special Exempt: nato il 4 luglio

Inizia la nuova serie targata Ubitennis: i nostri mitici inviati Luca Baldissera e Vanni Gibertini si ritroveranno per commentare le giornate di Wimbledon. Scaricate i podcast!

Li abbiamo visti in diretta in Australia e a Indian Wells: non potevano mancare anche per Wimbledon, anche se a distanza. La strana coppia Gibertini&Baldissera torna per commentare le giornata londinesi, in una nuova serie di podcast scaricabili. Il buon Gibertini ha così avuto un Exempt, data la sua impossibilità di essere a SW19: e poi si lamentano delle regole del circuito… Nella puntata di oggi, prize money e ritiri, oltre a tanti altri punti di vista sul day 2 dello Slam più affascinante.

Ricordate di scaricare i podcast: basta cliccare sulla freccetta nell’angolo in alto a destra, e potrete ascoltare il file quando vorrete, direttamente dal vostro dispositivo. Ready? Play!