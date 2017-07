Wimbledon: Jack Sock alla ricerca del fan perduto [VIDEO]

Gli Slam sono da sempre ricettacoli di emozioni e soprattutto di eventi singolari. Sarà perché si giocano in due settimane, sarà per la grande attesa da parte del pubblico, sarà per la presenza dei più grandi tennisti al mondo, ad ogni modo accade sempre qualcosa di particolare. A tal proposito, ieri è successo un evento che ha fatto impazzare i social: dopo la vittoria contro il cileno Christian Garin, Jack Sock, come da protocollo ormai, ha lanciato il suo asciugamano verso il pubblico e un ragazzino l’ha acciuffato al volo. Nulla di anomalo, fino a quando un uomo di mezza età seduto in prima fila strappa di prepotenza l’asciugamano al povero malcapitato. Nel giro di poco tempo il video, che immortala l’accaduto, è stato condiviso da migliaia di persone e perfino Judy Murray ha ammonito il “ladro” di cimeli: “Il tizio con la polo blu e cappello, si dovrebbe vergognare”.

Alla fine, è stato lo stesso Jack Sock a voler rimediare al misfatto, pubblicando un post su Twitter con la speranza di scovare il nome della sua Cenerentola e porgerle un altro asciugamano. Dopo il tweet del tennista americano, la faccenda ha fatto scomodare perfino gli US Open e l’Australian Open, che si sono offerti di mandare al ragazzo uno dei loro asciugamani. Insomma, se il giovane fan dovesse rivelarsi, sarà ampiamente ricompensato per il torto subito.

If anyone knows the kid that unfortunately had the towel ripped out of his hands…tweet his name at me and I'll be sure to get him one 🤙🏻

— Jack Sock (@JackSock) July 4, 2017