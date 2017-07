Wimbledon: programma day 4

Le partite della quarta giornata a Wimbledon. Prosegue il secondo turno, parte bassa del tabellone: Federer in chiusura sul centrale, Djokovic apre sul campo 1, chiude Kerber. Degli italiani rimasti in gara scenderà in campo Paolo Lorenzi

Prosegue senza sosta lo Slam più atteso dell’anno e i match in programma di domani saranno ancora tanti e molto interessanti. Ad aprire le danze sul campo centrale sarà Gael Monfils che se la vedrà con Kyle Edmund in una partita tutt’altro che scontata, dal momento che il secondo gioca in casa e avrà sicuramente il pubblico dalla sua parte. In chiusura, invece, potremo ammirare Roger Federer, che non dovrebbe avere difficoltà contro Lajovic.

In contemporanea sul campo 1 ci sarà Djokovic, che dovrebbe avere gioco facile contro Pavlasek. Mentre a Dominic Thiem, che ha ancora difficoltà ad adattarsi all’erba, aspetta un match tutt’altro che agevole contro Simon. In chiusura si esibirà la numero uno del mondo Angelique Kerber contro Kirsten Flipkens, in quello che sembra essere il match femminile più interessante della quarta giornata.

Dimitrov e Raonic condivideranno il campo numero 2 e per accedere al terzo turno dovranno battere rispettivamente Baghdatis e Youzhny. Tra queste due partite ci sarà quella di Aga Radwanska, testa di serie numero 9, che giocherà con un’avversaria piuttosto ostica sui campi veloci, Christina McHale.

Sul campo 3, a partire dalle 11.30 ora locale, si disputerà il derby russo tra Ekaterina Makarova e Svetlana Kuznetsova. A seguire un incontro alquanto stimolante, che potrebbe dare spettacolo, quello tra del Potro e Gulbis, due giocatori con un servizio esplosivo, ma molto diversi nei fondamentali. Altro derby, ma questa volta di Next Gen, in chiusura tra il numero 10 del seeding, Alexander Zverev e Frances Tiafoe, numero 64 del ranking.

A portare alto il nostro tricolore sarà Paolo Lorenzi, che dopo aver vinto il suo primo match sui verdi prati di Church Road, tenterà di bissare l’impresa contro l’americano Donaldson, come ultimo incontro in programma sul nascosto campo 14.