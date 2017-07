Wimbledon: mamma Azarenka non si ferma

Solida prestazione di Vika che si sbarazza di Vesnina con un doppio 6-3. Sfiderà Watson

V. Azarenka b. [15] E. Vesnina 6-3 6-3 (da Londra, AGF)

Secondo turno di lusso sul Court 3, con due ex semifinaliste di Wimbledon una contro l’altra. Vesnina ha raggiunto la semifinale l’anno scorso, Azarenka nel 2011 e nel 2012 (più un quarto di finale nel 2015). I precedenti sono inequivocabili: 7 vittorie a zero (e 14 set a zero) per Azarenka.

Ma questa volta la situazione è un po’ differente, visto che Vika è al rientro dalla lunga pausa per maternità e nel frattempo la sua avversaria ha compiuto un salto di qualità in singolare, arrivando addirittura a vincere un torneo importate come Indian Wells. Tanto è vero che a Wimbledon Vesnina è testa di serie numero 15, mentre Azarenka partecipa solo grazie al ranking protetto.

Si gioca in una giornata straordinariamente calda per gli standard inglesi. La voce ufficiale del torneo ha annunciato che sono previsti sole pieno e 29 gradi di massima (all’ombra): dunque, suggerisce, “idratarsi bene e proteggersi dal sole”. E anche se a noi italiani non pare una giornata insopportabile, tra il pubblico in tribuna uno spettatore si sente male ed è necessario l’intervento dei paramedici.

Dopo i primi game l’impressione è che rispetto alla Azarenka dei giorni migliori a Vika manchi ancora quella risposta al servizio di straordinaria qualità che ne faceva una delle migliori “risponditrici” (se non la migliore, insieme a Serena) del circuito. E così fino a che Vesnina riesce a incidere con il suo servizio può iniziare lo scambio in condizioni di vantaggio e questo le permette di non soffrire troppo la maggiore solidità di Azarenka nel palleggio. Il break arriva comunque al sesto gioco, nel game più lungo del set (14 punti), ed è sufficiente per fare la differenza: 6-3 Azarenka in 43 minuti.

Nel secondo set la sensazione è che stiano riaffiorando le dinamiche psicologiche accumulate nei confronti diretti precedenti. Vesnina sembra meno convinta e subisce il break a zero nel terzo gioco. Azarenka è al contrario sempre più sicura nei suoi turni di servizio, e la partita sembra ormai indirizzata. Nemmeno un Medical Time Out chiamato da Vesnina al termine del settimo gioco riesce a incidere sull’inerzia del match. Azarenka tiene senza particolari problemi i suoi turni di servizio e si aggiudica la partita con un secondo break, che Vesnina concede chiudendo con due doppi falli consecutivi. 6-3 in 56 minuti.

Azarenka complessivamente più solida nello scambio, più costante e aggressiva, e con un gioco difensivo superiore. Vesnina dopo i primi game non è quasi più riuscita a muoversi sulla verticale e quindi non ha potuto contare su un numero sufficiente di punti derivati dal gioco di volo, che per lei, ottima doppista, sarebbero stati fondamentali.

Da sottolineare che in tutto il match Azarenka non solo non ha mai perso la battuta, ma ha concesso appena una palla break (nel primo set). Prosegue dunque bene il processo di recupero ad alti livelli di Vika, che al prossimo turno troverà la beniamina di casa Heather Watson.

(in aggiornamento)

Risultati:

[8] D. Cibulkova b. J. Brady 6-4 6-4

V. Azarenka b. [15] E. Vesnina 6-3 6-3

[WC] H. Watson b. [18] A. Sevastova 6-0 6-4

[27] A. Konjuh b. I.C. Begu 7-6(3) 2-6 6-3

Kr. Pliskova vs M. Sakkari

[22] B. Strycova vs N. Osaka

[6] J. Konta vs D. Vekic

C. Witthoeft vs [Q] A. Sabalenka

[10] V. Williams vs Q. Wang

[4] E. Svitolina vs F. Schiavone

[11] P. Kvitova vs M. Brengle

[2] S. Halep vs B. Haddad Maia

[17] M. Keys vs C. Giorgi

[25] C. Suarez Navarro vs S. Peng

[21] C. Garcia vs A. Bogdan

[13] J. Ostapenko vs [Q] F. Abanda