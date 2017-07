Wimbledon, invasione di formiche alate

Improvvisa presenza dei fastidiosi insetti, che hanno invaso tutti i campi di gioco

Oltre che per il caldo fuori dalla norma (35 gradi max registrati), il primo mercoledì di Wimbledon sarà ricordato per l’improvvisa invasione delle formiche volanti. Gli insetti alati sono arrivati in massa sui prati dei Championships creando fastidio alle partite in corso. Nessun campo nell’area del tennis si è salvato.

Con i raggi del sole che fanno brillare le loro ali, stando seduti a bordo campo si ha l’impressione che l’erba sia punteggiata di presenze argentee. Il problema è quando le formiche si alzano in volo, isolate o a sciami, disturbando il pubblico e soprattutto i giocatori. Ci vorrebbe però un entomologo per sapere se gli insetti vanno considerati con preoccupazione dai giardinieri dei Champioships, che custodiscono gelosamente l’erba dei campi di gioco.