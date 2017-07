Wimbledon, italiani: Lorenzi, prima vittoria a Londra. Tsonga travolge Bolelli

WIMBLEDON - Dopo l'interruzione per oscurità di ieri, Paolino supera Zeballos. Per la prima volta in carriera è al secondo turno a Church Road. Simone non trova contromisure contro il francese: out in tre set

[32] P. Lorenzi vs H. Zeballos 7-6(3) 4-6 7-6(8) 7-5 (da Londra, Laura Guidobaldi)

Il match si era interrotto ieri sera sul 2-2 del 4° set con il nostro Paolino Lorenzi in vantaggio per 2 set a 1. Oggi pomeriggio il senese completa l’opera e supera Horacio Zeballos 7-5 al quarto set. Zeballos sembra aver preso più rischi perché ha messo a segno 64 vincenti rispetto ai 44 di Lorenzi, vale a dire 20 punti in più. Hanno giocato 3 ore e 42 minuti tra ieri e oggi e alla fine dei quattro set Lorenzi ha fatto soltanto un punto in più rispetto all’argentino: 148 a 147. Leggendo le statistiche, Zeballos ha sbagliato di più: 71 errori gratuiti contro i 61 di Lorenzi. La cosa curiosa è che Lorenzi, nato sulla terra rossa e poco abituato ad attaccare, è stato il giocatore che ha fatto più serve &volley, 11 volte in tutto, ottenendo 8 punti, contro le sole 7 volte di Zeballos. A rete, Lorenzi si è presentato 33 volte, trasformando 24 punti.

Per la prima volta dopo 6 eliminazioni al primo turno, Paolo Lorenzi abbatte anche questo tabù e accede al secondo round dei Championships dove incontrerà per la prima volta l’americano Jared Donaldson, n. 67 ATP, classe 1996 (21 anni da compiere il 9 ottobre). Lorenzi aveva perduto 13 volte al primo turno negli Slam prima di rompere il ghiaccio agli US Open 2014, dove raggiunse il secondo turno. Soltanto nel 2015 avrebbe raggiunto anche il secondo round anche all’Australian Open e poi nel 2016 il terzo allo US Open. Quest’anno ha finalmente infranto la serie negativa anche al Roland Garros, dove aveva perso precedentemente 6 volte di fila al primo turno. Ora anche a Wimbledon, proprio come a Parigi, dopo sei ko consecutivi, è approdato ad un inedito traguardo.

Donaldson è uno dei NextGen, è nato nel Rhode Island, vive in California ed è uno dei tanti giocatori che Gianni Clerici definisce tennisti-pivot: è alto 1 metro e 88. È destro, con il rovescio bimane ed ha fatto il suo ingresso tra i primi 100 del mondo il12 settembre 2016 dopo aver raggiunto il terzo turno all’Open degli Stati Uniti. Nel 2015 era il 5° teenager delle classifica mondiale dietro Coric, Chung, Kokkinakis e Alexander Zverev. Ottiene il primo punto ATP a 16 anni il 5 novembre 2012, dopo essersi qualificato e aver raggiunto a Caracas, in un Futures, i quarti di finale nel suo debutto fra i pro. È lo sparring-partner preferito di Roger Federer a Dubai. È allenato dall’ex top 30 Taylor Dent.

[12] J.W. Tsonga b. [Q] S. Bolelli 6-1 7-5 6-2 (da Londra, Luca Baldissera)

Gran caldo alle 13 in punto sullo show court 2 di Wimbledon quando l’arbitro chiama “time”, e il francese Jo-Wilfried Tsonga (32 anni, 10 ATP ) opposto al nostro Simone Bolelli (31 anni, 313 ATP) va al servizio ed esplode il primo ace esterno, per poi conquistare a zero il game d’apertura. I precedenti sono 2-0 per Tsonga. Il match si è rivelato purtroppo a senso unico, un paio di dati relativi al servizio su tutti: 0 break conquistati su 4 opportunità per Bolelli, 5 break ottenuti, su 13 opportunità, per Tsonga. 13 ace a 1, 32 vincenti a 15. Numeri impietosi dal punto di vista statistico, il buono è che Simone ha lottato, è sembrato in crescita anche se ci sarà ancora da lavorare, e soprattutto ha palesato una buona condizione fisica.

Bolelli nel secondo game spinge bene con il dritto, annulla una palla break nel secondo game, ed entra in partita a sua volta. Jo mette in campo una grande percentuale di prime palle in questo avvio, per l’azzurro è un problema, che diventa serio nel quarto game, quando sul 2-1 per Tsonga si trova sotto 0-40 a fronteggiare altre tre palle break. Un nastro tremendo in favore del francese converte la terza, e il set diventa all’ improvviso una salita non semplice da scalare. Jo continua imperterrito a picchiare la battuta, il 4-1 arriva senza problemi. Gioco scarno finora, neanche una volée, Simone non riesce a spostare un avversario che lasciato libero di spingere da fermo è troppo potente da contrastare su questi campi. Un altro break subito da Bolelli nel sesto game, con passante di dritto splendido fallito di millimetri, chiude virtualmente il set, con un 6-1 che arriva poco dopo. Mai a 40 Simone sulla battuta di Tsonga, se il francese continuerà così sarà durissima.

Più equilibrato l’inizio del secondo parziale, e soprattutto più sciolto e convinto Simone in particolare con il dritto, ma continua a soffrire terribilmente le battute del francese, che con lo slice da destra incassa una marea di punti diretti. Ancora in pericolo il turno di servizio dell’azzurro sull’1-1, palla break annullata, siamo sempre sul filo del rasoio, e quando sul 3-2 per Simone Tsonga concede il 15-40 sembra un avvenimento. Purtroppo il francese serve e spinge bene, annullando a sua volta le due opportunità per l’italiano. Ancora break point da affrontare per Bolelli sul 3-3, si salva Simone grazie a una brutta risposta alla seconda palla dell’avversario, stessa situazione sul 4-4, sta rischiando a ogni game l’azzurro in questo set. E sul 5-5, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino: 0-40, ennesime possibilità per Jo, e un dritto di Bolelli fallito a campo aperto gli consegna il break che lo manda a servire per il secondo parziale. Tsonga non si fa pregare, e chiude tenendo a zero. 6-1 7-5, servirebbe un’impresa ora.

Il problema di Simone è che non riesce a manovrare a sufficienza muovendo l’avversario, e quando a un bombardiere come Jo consenti di picchiare quasi da fermo, è durissima contrastarlo. L’ennesima palla break che Bolelli affronta nel primo game del terzo set, annullata con un bel rovescio lungolinea, non fa presagire nulla di buono, sono già 10, un’enormità sull’erba. Così come non sono un bel segnale i ben 16 punti che ci vogliono all’azzurro per salire 2-1, pur senza affrontare altre palle break. Non è che Simone giochi male, è semplicemente che Tsonga lo supera in potenza con i colpi fondamentali, servizio e dritto. Arriva puntuale il break al quinto gioco per il francese, replicato nel settimo, e il 5-2 è servito, purtroppo Simone non sembra più crederci, ed è comprensibile. L’ultimo game dura meno di un minuto, chiuso a zero da un Jo-Wilfried che si presenta al terzo turno in modo molto convincente. Peccato per Bolelli, a cui auguriamo di proseguire con successo nella sua ennesima risalita verso una classifica più consona alle sue qualità, e soprattutto di aver chiuso definitivamente con gli infortuni.

In sala interviste, Simone ci ha confermato di stare finalmente bene fisicamente: “Sì, finalmente non ho più dolori, ed è la cosa più importante. La chiave del match, in breve, è stata il servizio: io ho messo poche prime palle, lui mi ha fatto tanti punti diretti, specialmente con lo slice da destra, lo piazzava cortissimo ed esterno, lì mi ha fregato tante volte.

Ho avuto una piccola chance nel secondo set, ma non basta per superare un giocatore così. Adesso alternerò challenger e qualificazioni a eventi grossi, andrò ad Amburgo. Riparto dalla posizione 227 (ne ha guadagnate 85. glielo abbiamo detto noi al momento, è sembrato molto contento, n.d.r.), e vediamo di completare questa ennesima risalita“.

