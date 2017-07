Wimbledon: Murray fermato dalla sicurezza [VIDEO]

Andy Murray viene fermato da un addetto alla sicurezza poco prima di accedere ai campi. Cosa avrà combinato?

È proprio vero, a Wimbledon si fa sul serio! Non solo per quanto riguarda l’organizzazione, l’eleganza dell’All England Club, le norme ferree sull’abbigliamento, ma anche per la sicurezza. Questa volta non è toccato ad uno spettatore qualunque, bensì ad un giocatore e non di certo un tennista qualunque, il numero uno del mondo e “padrone di casa” Andy Murray. Il britannico, dopo aver effettuato l’ingresso al Club è stato richiamato dall’addetto alla sicurezza per controllare meglio il suo borsone da tennis. Al suo interno sono state trovate racchette e appunti sulle tattiche da mettere in pratica contro Dustin Brown probabilmente. Nonostante la perplessità iniziale di Murray, alla fine il numero uno del mondo ha ringraziato l’addetto alla sicurezza per il lavoro svolto con estrema serietà.