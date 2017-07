Wimbledon: Murray non gradisce il circo e adesso sfida Fognini

Il n.1 concede appena sette giochi a Brown: al terzo turno contro Fognini sarà la rivincita di Roma. Passa un Nishikori imperfetto, Cilic invece è una macchina

ha dimostrato di essere in buona condizione non lasciandosi intrappolare dal gioco offensivo dell'ucraino. Kei Nishikori supera il secondo turno in quattro set, sudando non poco, contro l'erbivoro Sergiy Stakhovsky, proveniente dalle qualificazioni. Dopo la vittoria flash sul giocatore di casa nostra, Cecchinato, Kei, che qui ha il suo peggiore record tra i quattro Major, Nonostante il divario significativo in classifica generale, prima del via ci si aspettava equilibrio e c'erano molti dubbi riguardo il nipponico. Da un lato perché nei suoi ultimi cinque tornei su erba giocati si è ritirato a match in corso o prima di scendere in campo, l'ultima volta due settimane ad Halle fa contro Khachanov. Dall'altro lato per via delle doti su erba di Sergiy, capace di interrompere il cammino dell'allora campione in cara Roger Federer in un mercoledì memorabile di quattro anni fa. Anche i precedenti dicono Stakhovsky (2-0), ma sono tuttavia datati 2011.

Sotto il cielo azzurro dell’All England Club, Nishi parte meglio e si ritrova avanti 4-2 prima di incappare in un game storto che riporta il match in parità. Un discreto passante di dritto gli frutta un altro break, grazie al quale chiude il primo set in 40 minuti. Stakohvsky nel secondo parziale non si lascia brekkare nel quinto gioco, come in precedenza era accaduto, e riesce anche ad allungare sul 5-2, giocando il suo tennis classico fatto di serve&volley e tagli insidiosi. L’ucraino che però non sfrutta due set point e si inceppa sul più bello, subendo il break al servizio per chiudere il secondo set, che finisce invece al tie-break. Anche qui Stakhovsky dilapida un vantaggio di 5-2, ma dopo aver salvato a sua volta due palle set, chiude con un ace il set in suo favore, in mezzo alle formiche alate che invadono l’erba del campo 1. Il finalista dello US Open 2014 sembra inizialmente accusare il colpo, ma un calo vistoso dell’ucraino gli permette di prendere in mano il match e portarsi di nuovo avanti con un rapido 6-1. In tutto il quarto set i due non concedono nemmeno una palla break, giocando in modo pulito ed efficace. Giunti al tie-break, come nel secondo set, Nishikori si annulla da solo un match point con un serve&volley mal giocato e ne vede volare via un secondo dopo un punto rocambolesco. Sergiy però incappa in un doppio fallo sciagurato e Kei può quindi chiudere l’incontro in 3 ore e 15 minuti. Il prossimo ostacolo potrebbe essere per lui più comodo, stando alle caratteristiche tecniche: il terzo turno lo vedrà opposto a Roberto Bautista Agut.

[7] M. Cilic b. F. Mayer 7-6 (2) 6-4 7-5 (Corrado Boscolo) Poteva essere una prova piuttosto complicata, quella contro Florian Mayer (n. 114 del mondo) ma la Germania non è indigesta a Marin Cilic, testa di serie numero 7, che continua la sua campagna a Church Road. Su un campo 2 già piuttosto spelacchiato, Cilic e Mayer si sfidano per la quinta volta, bilancio in parità. Piano tattico chiaro: Cilic bombarda, Mayer taglia, cuce e confonde. Primo set equilibrato, dove il giocatore bavarese conquista il break nel primo gioco, serve per il set, ma Cilic recupera arrivando al tie break, vincendolo. Primo parziale divertente, con il giocatore di Medjugorje tutt’altro che irresistibile, ma sufficiente per un Florian Mayer propositivo dopo un 2017 a singhiozzo, che comunque dà spettacolo sul campo. Il match inclina il suo baricentro verso la costa balcanica: Cilic è un treno al servizio, il tedesco invece fatica sempre di più, e al nono gioco cede. Il croato raccoglie e si porta 2 set a zero dopo 90 minuti. Peso specifico di Cilic troppo elevato per la fantasia e il tocco proposti dal giocatore tedesco. Terzo set che regala sorprese da parte di un encomiabile Mayer, che breakka Cilic sul 3-2 e prova ad accorciare le distanze: Cilic gioca un turno in risposta da fenomeno e come nel primo set recupera il terreno perduto. Mayer perde comprensibilmente fiducia e poco dopo, la partita. Cilic si qualifica abbastanza agevolmente anche grazie ad una prestazione monstre col servizio (31 aces a 0!) al terzo turno, dove troverà Johnson (tds 26). [1] A. Murray b. D. Brown 6-3 6-2 6-2 (Paolo Di Lorito) Ci si aspettava spettacolo, ma il n.1 del mondo non ha avuto troppa voglia di andare per il sottile. Con una prestazione quadrata, pulita e volta all’essenziale Andy Murray raggiunge per la dodicesima volta su dodici partecipazioni il terzo turno di Wimbledon, battendo rapidamente il n. 97 del mondo Dustin Brown. Dopo un tennista estroso ed estroverso come Bublik, lo scozzese trova un altro della stessa categoria e oggi raramente i punti hanno superato i 4 colpi – tantissimi invece i circoletti rossi. Murray risponde alle voci che lo davano infortunato con una prestazione impeccabile, non dando segni di problemi all’anca e non concedendo palle break, mentre il tedesco adotta la consueta tattica che lo contraddistingue: grande variazione sia con i colpi da fondo che con il servizio. Alterna botte potenti a serve&volley, ma nel primo set è un doppio fallo sul 3-4 a costargli caro e con quest’errore manda Murray a servire per il set che chiude agevolmente. Anche nel secondo parziale il precario equilibrio si spezza in favore del numero 1 ma questa volta il merito è tutto suo; gioca alla grande da fondo, soprattutto con il rovescio con il quale si guadagna le palle del primo break e poco dopo Brown, che sembra voler alzare bandiera bianca, gli concede il doppio vantaggio e perde 6-2. Stesso andamento e stesso punteggio anche nell’ultimo set con Andy che vince in un’ora e 38 minuti. Come era accaduto agli US Open nel 2010, Murray batte di nuovo Brown in tre set e dopodomani affronterà Fognini nella rivincita della sfida di Roma di quest’anno (3 pari i precedenti), solo che in questo caso sarà Andy ad avere il supporto del pubblico di casa. Sempre se dovesse vincere, altrimenti tornerebbe subito ad essere scozzese.

Risultati:

[16] G. Muller b. [Q] L. Rosol 7-5 6-7(7) 4-6 6-3 9-7

[18] R. Bautista Agut b. [Q] P. Gojowczyk 6-2 6-1 3-6 6-3

A. Bedene b. D. Dzumhur 6-3 3-6 6-3 6-3

[12] J.W. Tsonga b. [Q] S. Bolelli 6-1 7-5 6-2

[9] K. Nishikori b. [Q] S. Stakhovsky 6-4 6-7(7) 6-1 7-6(6)

[24] S. Querrey b. N. Basilashvili 6-4 4-6 6-3 6-3

[30] K. Khachanov b. T. Monteiro 3-6 7-6(5) 7-6(3) 7-5

[28] F. Fognini b. J. Vesely 7-6(3) 6-4 6-2

[Q] R. Bemelmans b. D. Medvedev 6-4 6-2 3-6 2-6 6-3

[1] A. Murray b. D. Brown 6-3 6-2 6-2

K. Anderson b. A. Seppi 6-3 7-6(4) 6-3

[7] M. Cilic vs F. Mayer 7-6(2) 6-4 7-5

[14] L. Pouille vs J. Janowicz

P.H. Herbert vs B. Paire

[26] S. Johnson b. R. Albot 6-3 6-3 4-6 6-3

[4] R. Nadal vs D. Young