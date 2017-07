Cilic sicuro: “Sono molto soddisfatto del mio livello di gioco”

Le dichiarazioni di Marin Cilic dopo la vittoria in tre set su Florian Mayer. Se gioca così, è un cliente pericoloso per chiunque

“Mayer è un giocatore che gioca benissimo sull’erba, mi aspettavo una sua prestazione a questo livello. In passato mi ha battuto, perciò ero preparato ad un match duro. Inoltre è un giocatore difficile da affrontare, con dei colpi che non trovi sui manuali del tennis. Ero molto concentrato ed è fantastico aver concluso in tre set” ha dichiarato il croato Marin Cilic dopo la vittoria in tre set su Florian Mayer, la terza in cinque scontri diretti contro il 33enne giocatore tedesco.

“Non è stato facile iniziare subendo il break e fino al 5-4 nel primo ho sempre inseguito, poi sono riuscito a mettere in fila un paio di bei punti e di ottime risposte e ho fatto il controbreak. Da quel momento credo di essere cresciuto in campo, sono diventato più aggressivo e più costante. Oggi ho risposto veramente bene. Devo ammettere che anche lui ha giocato molto bene, ha fatto alcuni punti fantastici. Non è stato per niente facile oggi, ma sono molto soddisfatto del mio gioco, è stato di alto livello”.

Oltre alla risposta, il tennista di Mejdugorje si è dichiarato soddisfatto anche della resa del servizio: 91% dei punti con la prima e 31 ace. “Sì, sono molto soddisfatto di come sto servendo: molti ace, molti punti gratuiti, ma soprattutto sono veramente contento del mio livello di gioco nel complesso” ha aggiunto il n. 6 del ranking, che ora affronterà l’americano Steve Johnson da lui battuto in entrambi i precedenti.



“L’ho battuto l’ultima volta lo scorso anno ai Queen’s. Un giocatore con un ottimo servizio ed un ottimo dritto, dovrò cercare di indirizzare il gioco sul lato del suo rovescio. Cercherò di mantenere questo livello di gioco con il servizio e di continuare ad essere aggressivo. In questi due match più o meno tutto ha funzionato bene. Spero di mantenere questo livello e continuare così” ha concluso Cilic. Il croato non fallisce i quarti di finale da quattro edizioni dei Championships, e ci sono valide ragioni per credere che anche quest’anno sarà tra i primi 8. Con ulteriore licenza di far male.