Daniela Hantuchova annuncia il ritiro

"Non è un addio. Nella vita è impossibile dire addio alle persone e alle cose che amiamo con tutto il cuore. Il tennis per me è questo. Un sentimento che rimarrà con me per sempre"

Pochi minuti fa, dalla terrazza di Wimbledon, Daniela Hantuchova ha annunciato il suo ritiro dal tennis giocato. A 34 anni, la bella tennista slovacca smette ufficialmente di calcare i campi del circuito. Tuttavia, Daniela non lascerà del tutto il mondo del tennis poiché ora è impegnata proprio a Church Road come telecronista per Fox Asia.

Daniela, slovacca, è nata il 23 aprile 1983 a Poprad, allora Cecoslovacchia. A 14 anni frequenta l’Accademia di Nick Bollettieri e all’età di 16 anni entra nel circuito pro. In carriera vanta sette titoli, in particolare i due sigilli a Indian Wells, nel 2002 e nel 2007. Vince inoltre a Linz, tre volte a Pattaya e una volta a Birmingham. Ma soprattutto ricordiamo la semifinale disputata all’Australian Open nel 2008 persa contro Ana Ivanovic. Daniela si issa due volte ai quarti dello Us Open, nel 2002 e nel 2013. Disputa altre nove finali Wta. Daniela ha forti legami con l’Italia anche perché è stata allenata per un anno da Claudio Pistolesi, sotto la cui guida vince il torneo di Pattaya City, approda in finale a Brisbane e ha la meglio su Li Na alle Olimpiadi di Londra nel 2012.

Ecco una parte del messaggio sulla sua pagina Facebook che accompagna il video di addio:

“Il tennis è stato parte della mia anima e del mio DNA da quando ho preso in mano per la prima volta una racchetta e ho colpito la prima pallina contro il muro… questo sentimento sarà sempre dentro di me. Sono così riconoscente a tutto ciò che mi è successo dentro e fuori dal campo senza il quale non sarei la persona che sono diventata oggi. I momenti positivi e negativi, gli alti e bassi fanno parte di un viaggio incredibile che non finisce qui…perché è il viaggio della vita di tutti noi insieme a cui mancherà soltanto la borsa da tennis in spalla, ma spero che avremo ancora tanti capitoli davanti a noi da condividere insieme... ”

