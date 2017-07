Grigor Dimitrov dà lezioni di tennis al figlio di David Beckham

Grigor Dimitrov non ha la testa solo per le belle donne... Ma si occupa anche dei figli degli amici... O sono PR?

A 26 anni Grigor Dimitrov, per anni ribattezzato “Baby Fed” anche se poi non ha mantenuto fino in fondo tutte le promesse (ma è comunque pur sempre stato un semifinalista a Wimbledon… magari lo avesse avuto il tennis italiano! È stato n.8 del mondo e ha vinto 4 tornei) non è più un ragazzino. Ha fatto parlare molto di sé anche per le sue conquiste in campo femminile, un nome per tutte Maria Sharapova, ma ora è salito alla ribalta dei giornali inglesi anche per dedicare i suoi weekend londinesi a… insegnare tennis al figlio di David Beckham.

Thank you @grigordimitrov best day ever!!!!!!!! A post shared by Romeobeckham (@romeobeckham) on Jul 1, 2017 at 5:51am PDT

Si chiama Romeo e “Baby Fed” lo chiama “Baby Becks”! E di lui Grigor dice: “Mi ha fatto vedere di avere un gran bel potenziale”. Il futuro del tennis Brit – che qui ha per la prima volta dal 1997 4 giocatori al terzo turno, e potrebbe averne cinque se Kyle Edmund dovesse superare Monfils con il quale sta giocando adesso sul centre court.