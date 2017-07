Head interrompe la collaborazione con Bernard Tomic

Il comunicato dell'azienda: "Le sue opinioni non riflettono in nessun modo la nostra attitudine al tennis, la nostra passione, professionalità e rispetto per il gioco"

Ormai sono mesi che Bernard Tomic manifesta ripetutamente la sua mancanza di voglia di competere e di impegnarsi nel proprio lavoro. L’ultima dimostrazione è stata fornita due giorni fa, quando dopo la sua sconfitta in tre set al primo turno di Wimbledon contro Mischa Zverev, ha espresso la sua indifferenza nei confronti della vittoria e della sconfitta (dichiarazioni che gli sono costate una multa da parte dell’ITF). Dopo quanto accaduto, la HEAD, nota azienda austriaca produttrice di accessori per il tennis che fino a oggi forniva a Bernard le racchette, ha deciso di interrompere la collaborazione con il numero 59 del mondo, rilasciando il seguente comunicato: “Siamo estremamente delusi dalle dichiarazioni rilasciate a Wimbledon da uno degli atleti sponsorizzati da noi, Bernard Tomic. Le sue opinioni non riflettono in nessun modo la nostra attitudine al tennis, la nostra passione, professionalità e rispetto per il gioco. Quindi abbiamo deciso di interrompere la nostra collaborazione con Bernard Tomic”. A questo punto, sarà interessante vedere se anche altre aziende – in primis la Nike – decideranno di seguire o meno il percorso intrapreso dall’azienda diretta da Johan Eliasch. Qui il comunicato in versione originale

