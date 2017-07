La favola di Willis continua… in doppio. Fognini/Seppi sfidano i numeri 1

La coppia Willis/Clarke rimonta uno svantaggio di due set a zero e avanza al secondo turno. Oggi i due azzurri affrontano invece i favoriti Kontinen/Peers

La settimana scorsa l’eliminazione di Marcus Willis al turno decisivo delle qualificazioni aveva deluso un po’ tutti gli appassionati che avevano voglia di vedere ancora una volta il lieto fine nel sequel della sua favola. Per chi non se lo ricordasse, Willis lo scorso anno aveva vissuto un autentico sogno riuscendo ad arrivare al secondo turno di Wimbledon – in cui giocò contro Federer sul centrale – partendo dalle prequalificazioni come numero 772 del mondo.

Gli organizzatori dei Championships quest’anno hanno dato a Willbomb (questo il suo nickname) una doppia wild card, ma se quella per le qualificazioni in singolare non ha dato del tutto i suoi frutti, quella per il tabellone principale del doppio ha dato a Willis la possibilità di scrivere un altro capitolo incredibile alla sua storia. In coppia con il giovane Jay Clarke, numero 368 in singolare e 882 in doppio (sconfitto da Ofner al turno decisivo delle qualificazioni dopo che aveva vinto i primi due set), sono riusciti a superare al primo turno Donaldson/Nedunchezhiyan rimontando uno svantaggio di due set a zero. Punteggio finale: 6-7(4) 5-7 7-6(3) 6-0 6-3. Al secondo turno potrebbero trovare le teste di serie numero 2 e campioni in carica, Mahut-Herbert.

Diverse coppie importanti hanno poi dovuto faticare non poco per accedere al secondo turno, come Dodig/Granollers (tds. 6) vittoriosi per 6-4 al quinto contro gli ottimi Huey/Erlich dopo aver sprecato un vantaggio iniziale di 2 set a zero; anche Harrison e Venus, recenti campioni del Roland Garros e teste di serie numero 10, hanno rischiato grosso contro Struff e Begemann, ma alla fine hanno avuto la meglio per 9-7 al quinto. Tre tie-break identici (tutti terminati 7-4) sono bastati a Thompson e Kokkinakis, già vincitori a Sidney quest’anno, per eliminare i campioni del 2015 Rojer e Tecau. Il duo australiano avrà il compito di risollevare il l’animo dei Fanatics. Fuori in quattro set anche i Lopez, per mano di un’altra coppia asutraliana, formata da Reid e Smith.

Oggi sul campo numero 6 Fognini e Seppi sfideranno i numeri 1 del seeding Kontinen e Peers; Lorenzi e Mannarino non hanno invece concluso il loro primo turno essendosi ritirati a metà del secondo set (forse in via preventiva per Paolo).

Qui il tabellone completo del doppio maschile

Qui il tabellone completo del doppio femminile