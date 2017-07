Le quote di oggi

Le quote della quarta giornata di Wimbledon. Si conclude il secondo turno: tornano in campo Djokovic e Federer. Del Potro-Gulbis è meno scontata di quel che sembra?

Wimbledon 2017: ANTEPOST

Clicca qui per le quote del torneo femminile di Wimbledon

Clicca qui per seguire gli incontri LIVE

Usa il coupon UBI100 per ottenere il bonus di 100€

Clicca qui per usufruire del bonus del 70% sulle multiple

Ubitennis chiede aiuto soltanto a coloro che comunque amano scommettere, senza voler fare nuovi proseliti. Questo infatti è uno spazio pubblicitario che bet365 ha acquistato su ubitennis.com per un arco di tempo limitato. L’accordo si protrarrà a seconda del numero di registrazioni che si verificheranno con il codice di tracciabilità di ubitennis.com, che ha ottenuto per i suoi lettori un bonus di 100 euro mentre la concorrenza di altre betting companies su altre testate, web e non, si ferma a 50 euro. Quindi Ubitennis ringrazia quei lettori, cui ci si darà atto, non è mai stato chiesto niente, che se avessero comunque intenzione di scommettere – e Ubitennis non incoraggia nessuno a scommettere, sia chiaro – lo facessero eventualmente registrandosi allora su bet365 che offre alcuni vantaggi usando questo link.

I vantaggi in questione, oltre al bonus di 100 euro, per chi si iscriverà a bet365 attraverso il link di Ubitennis sono:

bet365 segue svariate partite sia nel pre-match che durante l’incontro

bet365 ha un bonus fino a € 100,00 per ogni nuovo cliente

bet365 offre live stream per i tornei di tennis

bet365 permette di accumulare fino al 70% di bonus sui tuoi guadagni

bet365 offre incassi in tutti i mercati del tennis (dove applicabile)

Gli incontri del tabellone maschile (day 4)

Lorenzi sembra sfavorito contro Donaldson, ma forse meno di quanto suggerisca la quota. Simon a 4.33 contro Thiem? Anche qui forse è troppo, sebbene l’austriaco sia stato lucido contro Pospisil. Rublev-Ramos è la sfida della calma contro l’instabilità emotiva, Sugita-Mannarino è – l’equilibratissima – riedizione della finale di Antalya giocatasi appena 5 giorni fa. In del Potro-Gulbis un drittone tirerà l’altro (l’argentino non rischia di perdere, salvo sorprese) e in Sela-Isner c’è il rischio che l’israeliano debba prendere un’altra sedia per abbracciare l’avversario. Dopo aver perso, come suggerisce il suo 4.50. Problemi per Federer e Djokovic? Quasi impossibile.

Gli incontri del tabellone femminile (day 4)

Contro Riske potrebbe essere anche un turno insidioso per Mladenovic, che sull’erba dimostra ogni tanto di muoversi ancora sulle uova. Il suo 2.75 potrebbe anche ingolosire qualcuno. Sul centrale è la grande occasione di Rybarikova – in grande crescita – contro Pliskova, che però è una delle favorite. Rybarikova è quotata 3.50, fin troppo poco per una che vada a sfidare la prossima n.1. Qui gatta ci cova. Kasatkina-Kontaveit è sbilanciato verso destra perché l’estone sull’erba si trova molto meglio, e la stessa Pironkova (quota 3) potrà insidiare il percorso di Wozniacki.

Per concludere, ricordiamo che per coloro che si iscriveranno tramite Ubitennis c’è un codice promozionale dal nome ‘UBI100’ che permette di ottenere fino a 100€ di bonus al momento della registrazione.

Clicca qui per accedere a bet365