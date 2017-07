Wimbledon: Gulbis, ma dov’eri finito? Djokovic si allena

Gulbis stravolge il tabellone battendo in tre set del Potro: ora avrà Djokovic. Il serbo e Dimitrov lasciano le briciole a Pavlasek e Baghdatis. Monfils regola Edmund

E. Gulbis b. [29] J.M. del Potro 6-4 6-4 7-6(3) (da Londra, Luca Baldissera)

[2] N. Djokovic b. A. Pavlasek 6-2 6-2 6-1 (Giovanni Vianello)

Prosegue il cammino di Novak Djokovic a Church Road, con Nole che sconfigge nettamente Adam Pavlasek. Il n.4 del mondo e 2 del seeding era atteso da un test piuttosto facile contro il ceco, n.136 del mondo. Nel primo set Pavlasek si dimostra decisamente poco adatto al palcoscenico odierno. Il ceco mette in mostra un tennis troppo leggero da fondo, ricorrendo talora al dritto in chop e troppo spesso al rovescio in back per arginare la potenza di Djokovic. Il risultato finale è di 6-2 per Nole. Nel secondo set Pavlasek alza un po’ il livello, soprattutto ad inizio set, ma finisce comunque per essere sovrastato dal n.4 del mondo. Il risultato è lo stesso del primo parziale, 6-2. Nel terzo set Pavlasek torna quello della prima frazione, sempre pesante negli spostamenti e quindi poco efficace da fondo. Nole si porta avanti 4-1 con due break e chiude con un altro break, vincendo 6-1. Non molto significativa la prova odierna per Nole, contro un avversario che era ben poca cosa al suo cospetto. Djokovic ora attende in terzo turno il vincente dell’interessante incontro tra del Potro e Gulbis, con il lettone che sembra, in questo torneo, essere tornato piuttosto competitivo.

[13] G. Dimitrov b. M. Baghdatis 6-3 6-2 6-1 (Giacomo Capra)

Un Grigor Dimitrov in grande spolvero si sbarazza con facilità del veterano Marcos Baghdatis, classe ’85 e attuale numero 65 ATP, e accede al terzo turno dei Championships. 7-1 i precedenti a favore del bulgaro, che si era ritirato nel corso del match nell’unico incontro favorevole al cipriota, proprio a Wimbledon nel 2012. Entrambi sono cresciuti tennisticamente alla Tennis Academy di Patrick Mouratoglou. Baghdatis è stato, con Marin Cilic, uno dei primi allievi dell’accademia, quando ancora lavorava per Mouratoglou (il coach di Serena Williams) l’australiano Bob Brett che sarebbe diventato poi il coach di Boris Becker e Goran Ivanisevic (e vari altri, fra cui quel Mario Ancic che a Wimbledon è al fianco di Novak Djokovic). Nel set d’apertura si spezza l’equilibrio sul 4-3 per il bulgaro, quando Baghdatis va sotto 15-40 e cede il servizio con un tentativo di serve & volley fallito. L’avversario non ha problemi nel servire per il set e si porta avanti 1-0. Nel secondo parziale invece il break arriva subito nel primo gioco alla seconda occasione e Dimitrov potrà condurre senza difficoltà le danze fino al 4-2, quando un game di risposta giocato in maniera perfetta gli permetterà di ottenere un secondo break e di chiudere per 6-2 appena dopo. Ci metterà anche la ciliegina sulla torta Grigor, giocando sul set point un sensazionale colpo in controbalzo da dietro la schiena che senza dubbio entrerà nella classifica delle giocate più belle del torneo. Nel terzo parziale il 26enne bulgaro comincia a concedere decisamente di più alla battuta ma Marcos non riesce a sfruttare nemmeno una delle sette palle break ottenute. Al contrario Dimitrov ne sfutta due su due nei primi due game di risposta e mette in discesa anche questo set, che controllerà senza problemi. Chiuderà con un terzo break sul 5-1 concludendo in bellezza con una spettacolare volée in tuffo sul match point. Un Grigor Dimitrov apparso in forma smagliante dà spettacolo e vince in scioltezza lasciando le briciole all’avversario. Troverà al terzo turno Dudi Sela.

D. Sela b. [23] J. Isner 6-7(5) 7-6(5) 5-7 7-6(5) 6-3

Dudi Sela, 175 centimetri di tennis elegante e posato, ha dovuto affrontare 59 volte avversari più altri del metro e 95. Ne è uscito vincitore 25 volte, che non è affatto una cattiva media per chi una volta si è sentito in dovere di prendere in prestito una sedia per abbracciare Ivo Karlovic. Questa volta dopo aver sconfitto tra lo stupore generale la 23esima testa di serie del seeding John Isner (208 centimetri) si è limitato a sorriderne – senza parsimonia – e a gioire assieme al pubblico che progressivamente si ero convinto a sponsorizzare la sua causa. Il tie-break del quarto set, terzo dell’incontro, Dudi lo ha vinto con una fermezza d’intenzioni che ha colto di sorpresa persino Isner, uno parecchio abituato a veleggiare nel territorio del jeu décisif. E se qualcuno aveva ipotizzato un ultimo parziale infinito, magari associando il nome di Isner al quinto set su un campo periferico di Wimbledon, Dudi Sela ha smentito tutti prendendosi l’incontro nonostante una clamorosa sproporzione di ace tra i due giocatori (45-5 in favore dello statunitense). Da fondocampo in realtà l’israeliano è stato più costante nell’arco della partita, decisamente superiore sulla diagonale di rovescio ma soprattutto nella contesa a rete: Isner ha finito per soccombere perché il 55% di realizzazione con i colpi di volo non si è rivelato sufficiente. La chiave? Le volée basse a cui il piccolo Dudi l’ha costretto sin dall’inizio delle ostilità, sfoggiando passanti a volte più rapidi a volte con meno inerzia, ma sempre irrimediabilmente indirizzati nella zona più prossima al net. Il numero 90 delle classifiche (lunedì potrebbe rientrare tra i primi 75) accede così al terzo turno dove incontrerà un Grigor Dimitrov in grande spolvero. Vincere significherebbe eguagliare gli ottavi del 2009, ma il pronostico sembra abbastanza chiuso. Difficile, quasi impossibile. Ma nel tennis hai visto mai…

[15] G. Monfils b. K. Edmund 7-6(1) 6-4 6-4 (Michele Trabace)

Il programma odierno sul Centrale di Wimbledon si è aperto con la vittoria in tre set di Gael Monfils, numero 15 del seeding, contro il tennista di casa Kyle Edmund, numero 50 del mondo. Il numero 2 di Francia è riuscito a contenere bene nel primo set vincendolo al tie-break. Edmund, dal canto suo, ha provato a spingere e ad essere aggressivo fin dall’inizio sbagliando troppo nel momento decisivo del set. Nei due parziali successivi le energie sono andate a scemare, permettendo a Gael di prendere il sopravvento con un doppio 6-4. Rimane la notizia positiva per il britannico di essere riuscito a superare un turno qui sui prati di Church Road alla quinta partecipazione dal 2013, e che inizierà una fase della stagione più congeniale alla crescita e alle caratteristiche del tennista ventiduenne. Dall’altra parte della rete Monfils, dopo aver raggiunto la prima finale su erba a Eastbourne settimana scorsa, avanza nel torneo anche se la condizione fisica non sembra essere proprio al top, ma riesce ad eguagliare il risultato di terzo turno raggiunto in altre cinque occasioni purtroppo per lui mai superato in precedenza, su quella che è la superficie dove si trova meno a suo agio.

Primo set di grande equilibrio, il servizio indirizza i game e quando questo non avviene ci sono potenti colpi da fondocampo a determinare i punti. Entrambi però devono fonteggiare un momento di difficoltà nella prima partita: Edmund quando nel sesto gioco annulla una palla break, mentre il francese nel nono game è costretto ad annullarne ben tre, risolvendo il game grazie ad un gran rovescio lungolinea. È dunque il tie-break a determinare il primo set, con Monfils che lo porta a casa nettamente per 7 punti a 1. Il tennista nativo di Parigi sembra crescere di livello, offre il consueto spettacolo fatto di no look e drop shot vincente in risposta come nel terzo game, quando strappa il servizio al suo avversario alla quarta occasione mettendolo alle corde; Edmund sembra in difficoltà, ma ne viene fuori con un parziale di 12 punti a 3 che riportano in parità il set. Il numero 14 ATP, sornione, nel nono gioco approfitta però di un momento di sbandamento del suo avversario, che sbaglia 4 dritti nel game e da nuovamente linfa a Monfils, il quale grazie a questo break si aggiudica anche il secondo set per 6-4 facendo a sua volta un parziale di 12 punti a 2. Il match pare indirizzato, Gael si concentra più sul far divertire il pubblico provando uno smash in salto che però alla fine del secondo game gli costerà il break, Edmund sale 3 a 0 provando a riaprire il confronto, ma non c’è nulla da fare perchè Monfils è implacabile nel recuperare il break e poi operare il sorpasso con un rovescio lungolinea che lo portano sul 5 a 3; un gioco interlocutorio vinto dal britannico prima di servire per il match da parte del campione junior del 2004: a zero tiene il servizio staccando quindi il pass per il terzo turno, dove sulla sua strada troverà il vincente della sfida tra Mannarino e Sugita, provando cosi a raggiungere gli ottavi di finale mai ottenuti in carriera.

