Wimbledon: Fognini e Seppi eliminati in doppio

Il duo azzurro si è dovuto arrendere all'esordio di fronte a Kontinen e Peers, numeri uno del seeding

Termina al primo turno l’avventura a Wimbledon della coppia azzurra formata da Fabio Fognini e Simone Bolelli. I due, infatti, hanno perso contro Henri Kontinen e John Peers, teste di serie numero 1 e vincitori degli ultimi Australian Open, che hanno vinto con il punteggio di 2-6 6-2 7-5 6-1.

Il match è stato deciso dal terzo set, in cui non ci sono state chance di break fino al dodicesimo gioco, quando i numeri uno del mondo di questa specialità hanno strappato il servizio agli avversari a 15, dominando poi la quarta frazione di gioco, in cui hanno concesso solamente un game. Tuttavia, ricordiamo che Fognini è ancora in corsa in singolare – domani sfiderà al terzo turno Andy Murray – mentre Seppi è uscito di scena ieri per mano di Kevin Anderson.