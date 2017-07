Wimbledon: Radwanska si salva, Mladenovic no

Aga annulla due match point a McHale e vince al terzo. Kristina si spegne avanti di un set e un break e subisce la rimonta di Riske

A. Riske b. [12] K. Mladenovic 2-6 6-4 6-4 (Tommaso Voto)

Dopo quattro sconfitte consecutive, l’americana Riske centra una vittoria prestigiosa contro Mladenovic e accede al terzo turno di Wimbledon. È stato un match duro, polemico e tecnicamente divertente, in cui la 27enne di Pittsburgh ha avuto il merito di non mollare quando è stata sotto di un set e di un break. Per Mladenovic è stato un pomeriggio infausto e troppo nervoso, infatti la transalpina è apparsa subito turbata dalle condizioni del Campo 18. La francese ha discusso, già durante il riscaldamento, con l’arbitro e la supervisor, ritenendo il terreno scivoloso.

Si parte ed è subito lotta: il primo game dura 19 punti, ma la francese si salva, anzi ha anche la palla del 2-0, poi scivola e si ritrova a terra. Fortunatamente Kiki non si fa nulla, ma è visibilmente contrariata e continua a mostrare le irregolarità del terreno di gioco, che in molte zone è privo di erba. Archiviata la polemica Mladenovic mette da parte il nervosismo, prende immediatamente l’iniziativa e costringe alla difensiva la sua avversaria. L’americana è in netta difficoltà, fa fatica a contenere la varietà di gioco della transalpina, che ha più manualità, più geometrie e maggiore potenza individuale. Kiki, da ottima doppista (ha vinto 3 titoli Slam ed è stata campionessa di Wimbledon nel doppio misto nel 2013 in coppia con l’esperto Nestor) attacca spesso la rete. Questa dinamica ha messo in crisi Riske, in quanto poco reattiva nello scegliere la giusta contromossa. Altro diversivo che ha funzionato è stato il drop shot, che Mladenovic ha usato in modo puntuale, sfruttando i movimenti incerti di Alison. Avanti di un set e di un break, Kiki si distrae e rimette in discussione l’esito del match, subendo il sorpasso sul 4-3. Situazione improvvisa ed imprevedibile, soprattutto perché non c’era stata alcuna avvisaglia fino a quel momento. Perso il secondo parziale in modo rocambolesco, Mladenovic fa anche di peggio: perde la battuta a zero ed è costretta a rincorrere. Riske non conferma il vantaggio appena conquistato e si torna in equilibrio. Altro settimo game ed altro break subito dalla francese, che lentamente si spegne ed è fuori da Wimbledon. Ora per Riske arriva il derby contro Vandeweghe, ma considerando la tenacia e la voglia vista quest’oggi nulla è impossibile.

[9] A. Radwanska b. C. McHale 5-7 7-6(7) 6-3 (Antonio Ortu)

La spunta per il rotto della cuffia la finalista del 2012, Aga Radwanska, che annulla due match point nel tie-break del secondo set a una McHale sprecona e porta a casa la sua sessantesima partita in carriera sull’erba. Già i precedenti non lasciavano ben sperare per la statunitense: in cinque confronti non era mai riuscita a strappare un set ad Agnieszka, vincitrice anche sull’erba a Nottingham due anni fa. Ma stavolta è stata a un passo da una vittoria meritata, visto il livello di tennis che stava proponendo fino al tie-break, contro un’avversaria sicuramente non al top della forma. Radwanska, che ha piegato la resistenza di Jelena Jankovic al primo turno, tenta infatti di dare una svolta alla sua stagione, per ora al di sotto delle aspettative, segnata dal recente infortunio al piede e da sconfitte premature nei tornei sul duro. E non c’è posto migliore per farlo che l’All England Club, dove oltre alla finale del 2012 ha raggiunto anche due semifinali e due quarti.

A inizio match entrambe tengono il servizio in maniera agevole. Agnieszka per tre volte a zero nei primi quattro turni, la statunitense trova invece da subito continuità con la battuta, che la aiuta anche ad annullare la prima palla break della partita. Sul 5-5 i suoi colpi iniziano a far male sempre di più e la numero 9 del tabellone cede il servizio con un esiziale doppio fallo. In un game confuso, McHale commette a sua volta doppio fallo sul set point, ma annulla tre break point per vincere per la prima volta in carriera un set contro Radwanska. Il gioco aggressivo di Christina oggi sembra destabilizzare più del solito Aga, chiaramente non al meglio delle sue possibilità. Nel secondo parziale la numero 60 WTA piazza il break nel terzo gioco, ma stavolta la reazione di Agnieszka è più convinta e riesce a riaprire il match con le poche armi che oggi ha a disposizione. Si salva con le unghie e con i denti anche sul 5-5, rimontando da 15-40. Quando nel tie-break McHale sembra aver ormai archiviato la pratica, la pazienza e la solidità della polacca vengono fuori per salvare due match point, sui quali Christina ha peccato di personalità. Neanche a dirlo, Radwanska vince il gioco decisivo 9 punti a 7 e porta il match al terzo dopo quasi due ore di gioco. La statunitense, che ha perso 8 tie-break su 10 nel 2017, inizia il terzo come se nulla fosse accaduto, ma si lascia sfuggire due opportunità di break nel secondo game e da lì in poi Aga prende in mano le redini del match. Un game disastroso di McHale consegna il break alla polacca, che però sul 3-1 e sul 4-2 sciupa in tutto sette palle break per mettere fine ai patemi. Mancando di killer instinct, Radwanska è costretta anche ad annullare una pericolosa opportunità di break sul 4-3, prima di completare la rimonta in 2 ore e 43 minuti. Per la polacca, ora al terzo turno ci sarà la sfida con Timea Bacsinszky o Kristina Kucova.

(in aggiornamento)

Risultati:

[7] S. Kuznetsova b. E. Makarova 6-0 7-5

[24] C. Vandeweghe b. T. Maria 6-4 6-2

P. Hercog b. V. Lepchenko 6-7(2) 6-2 6-2

L. Tsurenko b. V. Golubic 6-1 2-6 6-3

S. Cirstea b. [WC] B. Mattek-Sands 4-6 7-6(4) rit.

[WC] Z. Diyas vs [Q] A. Rodionova

[3] Ka. Pliskova vs M. Rybarikova

[Q] P. Martic vs D. Allertova

[14] G. Muguruza vs Y. Wickmayer

[19] T. Bacsinszky vs K. Kucova

[29] D. Kasatkina vs A. Kontaveit

[1] A. Kerber vs K. Flipkens

[32] L. Safarova vs S. Rogers

[5] C. Wozniacki vs T. Pironkova