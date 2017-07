Agassi: “Djokovic sta migliorando e la cosa mi spaventa”

Il Kid di Las Vegas è di nuovo al fianco di Djokovic a WImbledon. "So quali sono i doveri di un coach"

La collaborazione tra il super-coach Andre Agassi e il tennista in crisi di risultati Novak Djokovic era iniziata durante il Roland Garros per volere di Steffi Graf, e dopo qualche settimana di pausa dove il serbo ha vinto il titolo a Eastbourne, i due si sono rincontrati come stabilito in precedenza sui campi verdi di Wimbledon. A testimoniare la presenza nel tour del Kid di Las Vegas ci hanno pensato le telecamere di Sky Sport e Andre ha trovato anche il tempo di rispondere a qualche domanda. Ancora una volta ci ha tenuto a specificare il suo ruolo all’interno del team di Novak. “Per prima cosa non ritengo di ricoprire il ruolo di coach, perché allenare qualcuno significa lavorarci su e plasmare la persona. Consiste nel trovare gli strumenti adatti da dare al giocatore affinché anche lui possa sviluppare una maggior chiarezza mentale. Djokovic sta migliorando di giorno in giorno e considerando la mia posizione se questa cosa continua così mi mette un po’ paura.”

Ovviamente viste le potenzialità dell’attuale numero 2 del mondo un suo possibile ritorno in vetta non è affatto utopia, ma stando all’esperienza di Agassi, questa cosa non deve distrarre dal reale obiettivo dell’atleta. “Non penso che sia ciò che vuole raggiungere. Il suo obiettivo è di migliorarsi ogni giorno. Io sono stato numero 1 una volta e per me è stato sufficiente. Il mio obiettivo era di essere pronto per tutti quei tornei dello Slam. Diventare numero uno è una conseguenza secondaria ed è una cosa bella se si concretizza.” Infine due parole sono state spese anche per l’attuale leader del ranking ATP Andy Murray, e delle sue chance di trionfare per la terza volta ai Championship.“Ho visto che tante volte Wimbledon è riuscito a tirar fuori il meglio da lui . Non sono sicuro di come si sente al momento, ma l’ho visto davvero aggressivo in questo evento in una maniera abbastanza impressionante. Credo che ha il cuore e la mente per farcela.”