Baghdatis, devi fare il militare! “Chiederò un’altra proroga”

Esentato dal servizio di leva a Cipro fino a 32 anni, Baghdatis ha finito il bonus: sarà costretto a richiedere un'ulteriore proroga

Nonostante la sconfitta contro un Grigor Dimitrov in grande spolvero, Marcos Baghdatis si è dichiarato soddisfatto della sua prestazione a Wimbledon e, soprattutto, felice di sentirsi bene dopo il periodo di stop per infortunio. Il cipriota dopo la sconfitta contro Nadal all’Australian Open è stato lontano dei campi per quasi due mesi, saltando anche il torneo di Dubai che nel 2016 lo aveva visto addirittura finalista. Il ritorno è stato tutt’altro che semplice: una brutta serie di sette sconfitte consecutive, partendo dal tie di Coppa Davis contro la Tunisia per arrivare al ritiro di Stoccarda, al primo turno contro Kohlschreiber. Nel mezzo una disastrosa stagione su terra con un solo set vinto in tre partite (al Roland Garros, contro Almagro). Il risveglio è arrivato sull’erba di Antalya, certamente favorito da un parterre non di primissimo livello che gli ha permesso di raggiungere la semifinale. Lì lo ha messo K.O. il caldo ancor prima che quel furetto di Sugita.

Questo 2017 è però un anno cruciale per Baghdatis. Secondo le leggi di Cipro, Marcos avrebbe già dovuto assolvere il compito del servizio militare ma, in quanto sportivo professionista e soprattutto in seguito alla finale disputata contro Federer all’Australian Open 2006, era riuscito a ottenere un’esenzione valida fino al compimento dei 32 anni. Proprio lo scorso 17 giugno però Marcos ha spento 32 candeline. E adesso? Qualcuno aveva già cominciato a paventare l’ipotesi del ritiro, forse con un pizzico di fretta. Per fortuna esistono le conferenze stampa e (quasi) ogni dubbio può essere dissipato in un tempo ragionevole.

“Ora dovrò fare la domanda per prolungare l’esenzione dal servizio militare per altri cinque anni” ci ha risposto Marcos, piuttosto sereno. E se non dovessero concedergliela? “Non lo so, vedremo!“. Un piglio che non stupisce conoscendo le abitudini di un tennista che raramente si è approcciato a una partita di tennis senza il sorriso labbra. Tranne una volta, quando distrusse quattro racchette di fila nel match del 2012 a Melbourne contro Wawrinka. No, in realtà finì per sorridere persino quella volta!