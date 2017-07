Lavazza sarà sponsor Wimbledon per altri tre anni

Il sodalizio Wimbledon-Lavazza durerà almeno fino al 2019. La collaborazione va avanti già dal 2011

Come abbiamo imparato a conoscere grazie ai resoconti a fine giornata degli inviati di Ubitennis, le giornate sono sempre movimentate e stancanti quando si seguono tornei di tennis live. Ed è per questo che una buona dose di caffè può essere d’aiuto. Il torneo di Wimbledon ha deciso di estendere per altri tre anni la collaborazione con lo sponsor italiano Lavazza, compagnia italiana produttrice e distributrice di caffè fondata a Torino nel 1985. La collaborazione che va avanti dal 2011 ha portato buoni frutti ad entrambe le parti, e tanti giocatori sono stati coinvolti per dare risalto alla cosa già negli anni passati. Durante le due settimane dello Slam londinese sono attive oltre 200 macchinette Lavazza in 60 punti ristoro sparsi all’interno del complesso e la stima del numero di espressi consumati nell’arco del torneo è di circa un milione. Il brand italiano si conferma quindi protagonista nel mondo del tennis, rivestendo il ruolo di caffè ufficiale di tutti e quattro i tornei Major.

“Lavazza è entusiasta di continuare la relazione con i Championship per i prossimi tre anni, una partnership che va avanti da molto tempo in uno dei mercati fondamentali per il nostro business.” Così Marco Lavazza, vice presidente della società, ha commentato prima di aggiungere “siamo orgogliosi di far parte di uno dei più grandi tornei di tennis del mondo.” E la loro partecipazione nel mondo del tennis va anche al di là dei confini britannici, basti pensare all’importante contributo che hanno dato al Roland Garros.