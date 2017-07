Nadal: “Giocavo bene sull’erba già a 16 anni”

Le parole dello spagnolo dopo la vittoria con Khachanov: "Ho lavorato duro per vincere qui"

Il tuo avversario era difficile da affrontare?

Ovvio che fosse duro da affrontare no? Ha giocato bene sull’erba prima di Wimbledon, ha fatto semifinale ad Halle e giocato anche bene contro Federer. Non è stato facile. Per un set e mezzo ho giocato benissimo, poi sono peggiorato. Nel complesso sono contento.

Come descriveresti il terzo set?

Ho avuto occasioni all’inizio, avrei dovuto ottenere il break ma non ci sono riuscito. Ho giocato un po’ meglio di lui nel tie-break.

A Wimbledon c’è questa particolarità della domenica di mezzo in cui si riposa. Cosa farai domenica?

Mi allenerò e poi mi rilasserò a casa con la mia famiglia, guarderò un po’ di golf, forse un film con i miei cugini, i piccoli, che sono qui. Forse giocheremo a pallone, tutto qui.

Ti piacciono queste condizioni, un po’ più calde? Il tuo gioco ne giova, la tua palla rimbalza di più.

Sì, per me è sempre meglio quando c’è il sole, le condizioni sono più secche e il campo tiene meglio. Spero che il clima rimanga così.

Negli ultimi anni hai avuto molti problemi fisici. Ti sei mai sentito scoraggiato al riguardo? Come hai fatto a tornare in fiducia riguardo al tuo corpo?

Quando ci sono problemi e non si ha fiducia nel proprio corpo, non si gioca mai bene. Se senti di stare bene, allora puoi fare quello che vuoi in allenamento, pensando solo alla palla. Ed è molto importante, perché se invece pensi a come muoverti, a dove mettere il piede per non sentire dolore, allora diventa quasi impossibile.

Adesso avrai Muller. Ha vinto più match su erba di chiunque altro, quest’anno. Uno stile di gioco che non si vede più. Cambierai la preparazione per questo match?

È uno degli avversari più difficili da incontrare su questa superficie. Gran servizio, grande gioco a rete e qui gioca bene anche da fondo. Sì, duro da affrontare, ma siamo agli ottavi, non puoi pretendere di avere un avversario comodo. Ha vinto più di tutti su erba, come hai detto, quest’anno. Ma è la seconda settimana, qualsiasi match è difficile. Vedremo.

Sei cresciuto sulla terra rossa, dove hai molto successo. Come è stato imparare a giocare sull’erba, e credere di poter vincere anche qui?

Ho sempre avuto la passione per giocare e cercare di fare meglio. Wimbledon è uno degli eventi più importanti dell’anno, è speciale. Ho lavorato duro, perché il mio sogno è sempre stato quello di giocare bene qui. Rispetto molto questo evento. Ma la gente dimentica una cosa fondamentale, perché ho vinto molto sulla terra rossa. A sedici anni ho giocato il torneo Junior qui, due anni prima degli altri. Ho fatto semifinale, non ho perso al primo turno. Quindi giocavo bene sull’erba.