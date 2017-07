Wimbledon: Azarenka non si ferma, ora c’è Halep. Out Cibulkova

La rientrante bielorussa recupera un set a Heather Watson e raggiunge la seconda settimana. Ora supersfida contro Simona Halep che elimina la Peng. Fuori la slovacca battuta dalla croata Konjuh

V. Azarenka b. H. Watson 3-6 6-1 6-4 (Paolo Di Lorito)



Victoria Azarenka torna nella seconda settimana di uno Slam dopo gli Australian Open del 2016, e lo fa con una vittoria sofferta contro Heather Watson. La stessa che aveva fatto vedere i sorci verdi a Serena nel 2015 e si è ripetuta anche oggi, ma ancora una volta non è riuscita a superare lo scoglio del terzo turno. La tennista di casa, visti i 4 precedenti tutti vinti nettamente dalla bielorussa non partiva favorita, ma considerando il boost (la spinta) del pubblico di casa, c’era molta incertezza e Flavia Pennetta le dava entrambe al 50 e 50. Per rimarcare il feeling della numero 102 del mondo con questa superficie è interessante far notare che lei in carriera ha giocato più match della sua avversaria sull’erba – 71 a fronte di 56 – anche se le sconfitte sono circa il doppio.

Sull’onda del match epico giocato dalla sua connazionale Konta due giorni fa su questo campo, Watson parte fortissima soprattutto alla battuta mentre Azarenka, con tutte le star del rugby presenti sugli spalti, sembra voler fare impressione su di loro mandando spesso la palla alta e fuori di metri. Questi eclatanti errori le costano un break al secondo game, nonostante in precedenza fosse stata lei ad avere palle break. Lo svantaggio viene recuperato non tanto per merito dell’ex-numero 1 del mondo, ancora parecchio nervosa, ma dai quattro errori in serie commessi da Heather. La bielorussa al momento è alla ricerca della sua condizione migliore e per far ciò è necessaria continuità, cosa di cui al momento ne è totalmente sprovvista: andando a servire sotto 3-4 continua col suo gioco fiacco, poco aggressivo e tutt’altro che preciso che le costano due game consecutivi. In 34 minuti è 6-3 Watson. Il secondo set segue la stessa dinamica ma si invertono le interpreti: la britannica sbaglia, si innervosisce e si prende a racchettate le scarpe, Victoria invece pareggia il match 6-1. Col terzo set, oltre a salire la pressione per entrambe, sale anche la loro concentrazione e i ritmi si fanno più elevati. Watson torna a servire una valanga di ottime prime palle tuttavia è sempre lei quella che va più vicino a subire il break, e l’incubo si concretizza nel settimo game. Azarenka riesce a riordinare i pezzi del suo gioco e si fa più aggressiva a partire dalla risposta portando a casa un game durato più di 10 minuti. Gli ultimi giochi sono pieni di pahtos ma purtroppo la qualità non va di pari passo. Si assiste di nuovo ad un reciproco scambi di servizi e alla fine Azarenka, grazie alla sua tenacia, riesce a spuntarla 6-4 con tanto di piccola polemica per un challenger non concesso a Watson sul penultimo punto.

Continuano dunque i progressi sul piano tecnico della bielorussa che torna a vincere tre match consecutivi dopo più di un anno (Miami 2016, dove vinse il titolo), e volendo fare un confronto tra tutti i rientri WTA di quest’anno, la neo-mamma è certamente avanti. Per il prossimo turno si profila una sfida con Halep, con la quale è in vantaggio 2-1 nei precedenti.

Commento di AGF da Londra

Ho seguito solo il terzo set tra Azarenka e Watson, stando sul Centrale. La mia sensazione è che Azarenka abbia giocato senza spingere a tutta. Immaginiamo un’auto con cinque marce: l’impressione è che Vika non sia quasi mai andata oltre la terza, forse la quarta ogni tanto.

Difficile dire se perché non si sentisse in giornata, oppure se avesse deciso di limitarsi per ragioni tattiche (evitare che Watson si appoggiasse ai suoi colpi), oppure perché invece ritenesse che quel ritmo fosse comunque sufficiente per portare a casa il match. Ma ci sarebbe un’altra ipotesi, la peggiore: non ha spinto più di tanto perché non si sente pronta o non ha ancora il coraggio di mettere la marcia più alta e andare più veloce quando la tensione sale.

La Azarenka del primo turno contro Cici Bellis secondo me aveva condotto i set conclusivi con ritmo, decisione e qualità di gioco superiori, ma in quel caso a un certo punto il match era ormai indirizzato. Di tutti gli aspetti tennistici da recuperare in questa fase di rientro, mi pare siano le sicurezze mentali quelle più lontane rispetto alla miglior Azarenka.

Certo giocare “contro” il Centrale, compattamente schierato per la giocatrice di casa non è mai facile. Va detto però che il sostegno è stato caldo, ma nemmeno lontanamente paragonabile a quello della partita tra la stessa Watson e Serena del 2015 (vinta da Serena 6-2, 4-6, 7-5). In quel caso davvero si erano raggiunti picchi da stadio calcistico.

[2] S. Halep b. S. Peng 6-4 7-6(7) (Chiara Nardi)

[27] A. Konjuh b. [8] D. Cibulkova 7-6(3) 3-6 6-4 (Michele Trabace)

Sul Campo 12 va in scena una sfida intensa, ricca di spunti ma che ci da la sensazione di come Ana Konjuh, classe 1997 e accreditata della testa di serie numero 27 qui a Wimbledon, sia una di quelle giovani che possono essere protagoniste per gli anni a venire. La diciannovenne, che ha già raggiunto i quarti di finale a livello slam nel 2016 a New York, si è sbarazzata della slovacca Dominika Cibulkova, numero 8 del seeding, al termine di tre partite intense che la proiettano nella seconda settimana dello slam su erba e sull’obiettivo di entrare a brevissimo tra le top 20. Ancora una battuta d’arresto per la vincitrice dell’ultima edizione delle WTA Finals, la quale chiude il suo torneo sui campi di Church Road con l’eliminazione prematura dal torneo che l’anno scorso l’aveva vista protagonista fino ai quarti di finale, in una stagione che aveva rappresentato il rientro tra le migliori al mondo, ma che invece sta vivendo in questa annata un periodo di scarsi risultati già da qualche mese.

I primi due game le tenniste, pur concedendo entrambe almeno una palla break (due ne concede Konjuh), tengono entrambe il servizio. Da qui inizia un parziale che vede Cibulkova mettere sul campo la sua proverbiale grinta che la portano sul 5 a 1, sembra poter chiudere agevolmente il primo set con Konjuh molto fallosa e ancora fuori dall match; con le spalle al muro la croata inizia ad avere un rendimento migliore, diminuendo gli errori gratuiti e appena può entra nel campo facendo male con il suo rovescio spesso in diagonale, riportandosi in parità sul 5 pari. Cibulkova prova a reagire, salvandosi nell’undecesimo game e procurandosi due set point nel gioco successivo dove manda lunga una risposta su una seconda non irresistibile, mentre sul secondo subisce una prima palla ben indirizzata. A questo punto non può che essere il tie-break a decidere l’esito di questo primo set dall’andamento cosi altalenante: ad aggiudicarselo è Konjuh per 7 a 3 grazie al suo rovescio a tratti ingiocabile, il quale le regala ben 4 punti (sono 26 vincenti totali di cui 15 con il rovescio). La numero 9 WTA prova a reagire, nel secondo parziale si prende subito un break di vantaggio, difendendolo strenuamente nel secondo gioco (il più lungo di questo confronto) annullando 4 possibilità di contro-break; la ragazza nata a Bratislava, una volta rafforzato il vantaggio, arriva a servire per il set sul 5 a 2, ma per la terza volta in questo incontro non chiude subito, rimettendo in corsa l’avversaria, la quale a sua volta perde ancora il servizio con Cibulkova che vince dunque la seconda partita per 6-3 e rimette in gioco il discorso qualificazione. Un match con diversi capovolgimenti non può che regalarci un terzo parziale anomalo: Konjuh va sul 4 a 0 con la possibilità di servire due volte per chiudere: Cibulkova prova l’ultimo sforzo per recuperare riportandosi sotto fino al 4 a 5, ma la giovane tennista non sbaglia una seconda volta, conquistando quel game che le da la vittoria del set con il punteggio di 6-4 e riuscendo cosi a conquistare il pass per gli ottavi di finale (miglior risultato ai Champhionships nella sua giovane carriera), dove ad attenderla ci sarà la vincente della sfida tra Venus Williams e Osaka.

Risultati:

[21] C. Garcia b. M. Brengle 6-4 6-3

[27] A. Konjuh b. [8] D. Cibulkova 7-6(3) 3-6 6-4

V. Azarenka b. H. Watson 3-6 6-1 6-4

[4] E. Svitolina vs C. Witthoeft

[2] S. Halep b. S. Peng 6-4 7-6(7)

[13] J. Ostapenko vs C. Giorgi

[6] J. Konta vs M. Sakkari

[10] V. Williams vs N. Osaka