Wimbledon: Fognini lotta ma crolla. Murray vince in quattro set

WIMBLEDON - Fabio spreca cinque set point per andare al parziale decisivo, uno in modo controverso. Era 5-2 avanti nel quarto, a tratti superiore al numero uno del mondo. Murray vince in un clima da Davis

dalla nostra inviata a Londra

[1] A. Murray b. [28] F. Fognini 6-2 4-6 6-1 7-5

Tante occasioni mancate per Fabio Fognini che, nonostante sia stato capace di mettere in campo un tennis da manuale, manca nei momenti chiave del match. In un Centre Court dal tifo calcistico con spettatori in visibilio per l’idolo di casa, l’azzurro si procura ben cinque setpoint nel quarto set. Non bastano. Andy Murray reagisce da n. 1 del mondo e va a prendersi la partita e si regala così la seconda settimana a Church Road.

A Wimbledon un posto al sole anche per l’Italia. Fabio Fognini si guadagna il Centre Court quest’oggi perché, dall’altra parte della rete, c’è nientemeno che il due volte campione dell’All England Club, il n. 1 del mondo, sir Andy Murray.

Se Andy comincia ingranando la quinta, Fabio non è da meno. Per il britannico primo gioco a zero; l’azzurro è serafico e concentrato e ribatte con le soluzioni giuste. Murray è aggressivo e cerca di togliere il respiro a Fognini che, nel tentativo di spingere, si disunisce e concede così il break sul 2-3. Andy prende così rapidamente il largo sul 5-2, preciso ed esplosivo ma “aiutato” da troppi errori dell’azzurro. Sullo 0-40 e servizio Fabio, un doppio fallo sanguinoso – accompagnato da un “lamento” sofferto del pubblico – consegna il set al n. 1 del mondo su un piatto d’argento in 29 minuti.

La reazione di Fabio non si fa attendere. Un break rapido in apertura di secondo set sembra dargli un po’ di respiro quando arriva ancora più rapido il controbreak. Sono troppi gli errori di Fabio che, rigido sulle gambe, schiaccia troppe palle a rete. Intanto sul bel Centrale di Wimbledon nel cielo azzurro si addensano nuvole a pecorelle e comincia a soffiare una fresca brezza. E la frescura sembra far bene anche a Fabio perché sul 2-2 ora è più lucido ed è lui a salire in cattedra e a strappare il servizio allo scozzese per poi allungare il passo sul 5-3. Nel frattempo gli spalti si riempiono e il pubblico inglese intensifica gli incoraggiamenti a Andy che, a sua volta, sembra sempre più nervoso. Il n. 1 del mondo si avvicina sul 4-5. Ma ora ci sono ben tre setpoint per il ligure. Il primo non basta ma il secondo è quello buono. Un urlo liberatorio di Fabio sancisce un solido 6-4.

Che Fognini avesse tutte le carte in regola per dare del filo da torcere a Murray lo sapevamo. Rigido e impacciato nel primo parziale, nel secondo il n. 29 del mondo si scioglie, diventando più fluido nei movimenti, più esplosivo e costante negli scambi. Tante le finezze con la sua mano dotata, in particolare le smorzate. Il campione in carica dei Championships però non intende abbassare la guardia e si porta in vantaggio 2-1 nel terzo parziale. Nonostante una palla break a suo sfavore, fabio la annulla con una sopraffina stopvolley di rovescio. Ma non basta. Subisce il break scozzese che porta Andy sul 3-1 e servizio. È un attimo. L’inerzia del match cambia ancora e l’azzurro è ancora in balìa dell’avversario che, in un battibaleno, agguanta la terza frazione con un inesorabile 6-1. Ad ogni punto il pubblico esplode in un boato assordante e le fan scatenate di Andy sembrano impazzire dalla gioia.

Ma ancora una volta, il ligure si riprende, sale 2-1 ma… penalty point Mr Fognini! Avendo già subito un worning nel primo set per aver lanciato a terra la racchetta, dopo aver sbagliato una palla pare che Fabio abbia pronunciato una “obscenity” ed ecco che si giunge sul 2-2. Comunque, nonostante il momento di tensione, Fabio estrae dal cilindro due perle di difficoltà e finezza estreme nei pressi della rete, due smorzate di controbalzo da “circoletto rosso”, come avrebbe detto il leggendario Rino Tommaso. Fabio sale 3-2 e si procura pure una palla per il 4-2; la spreca malamente. Ce n’è un’altra, ed è quella giusta. L’azzurro mette a segno il break e c’è aria di 5° set. E infatti si procura una palla del set , prontamente annullata con un servizio vincente di Murray. Ce n’è una seconda dopo un’altra magia alla Fognini che, oggi, ha fatto fare chilometri a Murray grazie a drop shot millimetrici. Ma il tentativo di intascare il set per ora fallisce e Andy fa un passo sul 3-5. Ci sono altre due palle per il set ma sfumano entrambe. Nella prima viene passato da Andy ma nella seconda, Fabio si dimentica di non avere più chellenger a disposizione e ferma il gioco pensando che una palla di Murray sia lunga. Per ora non basta che uno spettatore italiano gli urli a squarciagola “Forza Fabio! Dai andiamo al quinto!”, il quinto per ora non s’ha da fare. Quinto setpoint azzurro. E ancora una volta, la profondità di Murray induce all’errore il ligure. Niente da fare. Lo scozzese serve un altro servizio ad hoc e annulla il gap giungendo al 5-5. E finisce qui. Non solo Andy lo supera sul 6-5 ma alla fine, un ace gli regala la seconda settimana ai Championships. Grande occasione mancata di Fabio Fognini che ha messo in campo un tennis da manuale, regalando al pubblico rare finezze ma che ha tuttavia sprecato troppe ccasioni nei momenti importanti. Fallisce cinque setpoint nel quarto set, senza riuscire a mantenere quel po’ di costanza in più che gli avrebbe permesso quanto meno di portare il britannico al quinto.