Applausi a Fognini, spaventa Murray ma poi si arrende. Giorgi che spreco. La Ostapenko vince e sgrida papà Sergio (Crivelli)

Applausi a Fognini, spaventa Murray ma poi si arrende (Riccardo Crivelli, La Gazzetta dello Sport)

Gli applausi confortano, ma non vincono le partite. Resta l’orgoglio di aver inchiodato per due ore e 39 minuti i 15.000 del Centrale alla paura di un’altra Brexit, quella del campione di casa, il detentore del trofeo, il numero uno del mondo strapazzato in lungo e in largo da un italiano sfacciato, che tuttavia finisce per smarrirsi quando le porte del quinto set, e forse di una rivoluzione a portata di mano, sembrano dischiudersi come la speranza di ripetere l’impresa di Napoli in Davis, o quella più fresca di Roma. Perché adesso è solare come la caldissima estate londinese: Fognini, nonostante la quarta sconfitta nelle sfide dirette (e tre successi), è dentro la pelle di Andy, ha le armi per disinnescarlo, i colpi per tenerlo lontano, per costringerlo a difendersi. LE OCCASIONI Certo, il k.o. è un déjà vu nella carriera di Fogna, forse un altro rimpianto alla fine di un match dove i suoi 44 vincenti (contro 26) sono il segnale di chi ha davvero comandato la partita. Ma il tennis non è solo braccio, anzi è soprattutto capacità di innalzare la soglia della sofferenza, e di conseguenza delle proprie qualità, quando tutti i punti pesano e diventano un chiodo da piantare su una partita complicatissima. Così si vincono gli Slam, come Murray, e così si resta con i fogli strappati di un bellissimo romanzo incompiuto quando la fine gloriosa sembrava dietro la prossima pagina, come Fabio. Delusione, ma anche consapevolezza, perché ormai la continuità di rendimento appare consolidata, perfino su una superficie da sempre poco amata come l’erba. Resterà, è indubbio, il pensiero di quei cinque set point sprecati nel quarto set, che avrebbero allungato l’avventura e avrebbero spinto lo scozzese, ben lontano per condizione e convinzione dall’eroe dell’anno scorso, verso il baratro di un cammino sconosciuto, contro un avversario che lo stava sovrastando con le sue accelerazioni da fondo, le discese a rete, le smorzate al bacio. Lì, il numero uno del mondo ha tratto dal suo enorme bagaglio una ritrovata incisività al servizio, ma Fogna ha un punto che gli rimane in gola: «Il terzo set point, il primo sul mio servizio quando ero 5-3, ho giocato una volée che neanche mio padre e lui mi ha passato. Sugli altri, è stato bravo Andy, ma quello poteva cambiare il match. Saremmo andati al quinto e io sentivo che in quel momento ero migliore di lui». ARRABBIATO Lo è stato per buona parte della disfida, dopo un primo set troppo morbido soprattutto al servizio, ed è la consolazione che Fabio si porta a casa prima di tre tornei sulla terra e poi la tournée sul cemento americano: «Perdere non è mai bello, non mi piace: ma contro il numero uno del mondo, sul suo campo, sono stato io a fare la partita, sono stato io ad avere il controllo in molti scambi, avevo di fronte il più forte ma non l’ho mai sofferto, non mi ha fatto male. Significa che le scelte che ho fatto dopo Parigi stanno pagando e spero mi consentano di conservare questa condizione fisica e mentale». La rabbia, semmai, è per quel penalty point per oscenità (due dita in bocca quasi a mimare il vomito) nel quarto game del quarto set, e non perché abbia inciso sulla partita, ma in quanto piccola macchia su una serata che ha illustrato al mondo il valore di Fognini. Il primo warning l’aveva preso dopo 41 minuti per aver scagliato a terra la racchetta, ed è quello che non ha digerito: «Era la prima volta che lo facevo, poteva anche lasciar correre come fanno tutti gli altri, ma è un francese (Dumusois, ndr)e si vede che con noi italiani non si prende». CHE COPPIA Restano i complimenti del vincitore, sentiti: «Sapevo non sarebbe stato un match facile, mi ha fatto soffrire. II quarto set è stato molto intenso, ma io ho avuto troppi alti e bassi. Soprattutto, mi sono mosso peggio rispetto alle partite precedenti, per fortuna adesso ho due giorni pieni per recuperare». E’ curioso scoprire che Wimbledon è lo Slam dove Fognini ha vinto più match (10) dopo Parigi (15): «Franco (il suo allenatore Davin, ndr) ha sempre insistito su questo, lui è convinto che io possa tenere lo stesso livello su tutte le superfici. Siamo una bella coppia». Applausi. Ma la prossima volta non ci basteranno.

Giorgi che spreco. La Ostapenko vince e sgrida papà Sergio (Riccardo Crivelli, La Gazzetta dello Sport)

Cogliere le opportunità è un’arte. O la si possiede, o la si impara. La Giorgi, purtroppo, è ancora a scuola, mentre la Ostapenko, nonostante i vent’anni, sa già come si fa. Del resto, a quell’età, non vinci il Roland Garros se nei momenti clou non riesci ad alzare il livello e del gioco e della concentrazione. Nella trincea del campo 2, sotto il bombardamento continuo di giocatrici dallo stile a specchio, dove gli scambi sopra i 9 colpi alla fine saranno solo due, Camila serve sia nel primo sia nel secondo set sul 5-3 per lei, con la possibilità di indirizzare il match, di instillare il pericolo del dubbio alla giovane e sfrontata regina di Parigi. E invece, tra un paio di doppi falli e qualche dritto sballato, la marchigiana non si avvicina neppure a conquistare i parziali, cedendo poi all’imperioso ritorno della lettone. POLEMICA Peccato. Un’altra volta peccato. Perché la Giorgi sull’erba sa davvero come muoversi e nelle prime due partite aveva dimostrato un’evoluzione intrigante, con meno fretta e qualche innovazione tecnica soprattutto nei tagli. E poi, in un torneo davvero senza padrone, bastava poco per proseguire il sogno: «Sono stata meno incisiva di lei nei punti decisivi — ammetterà la numero 86 del mondo — e non li ho giocati come avrei voluto. Venivo da due match bellissimi, questa volta sono rimasta un po’ sotto ai miei standard. Però sono contenta, sto recuperando il livello che sento essere mio». La Ostapenko continua la marcia, con l’obiettivo di eguagliare Graf e Serena Williams, le uniche negli ultimi 30 anni a completare la doppietta Parigi-Wimbledon. Alla fine, ci mette pure il veleno contro Sergio, papà Giorgi: «A un certo punto, quando stavo per servire, qualcuno ha cominciato a tossire forte, credo proprio fosse suo padre. Una condotta scorretta, l’ho detto all’arbitro, anche perché era già successo un paio di volte che qualcuno dal suo angolo gridasse quando ero alla battuta. Bisognerebbe sapersi comportare a un torneo così importante. Per fortuna sono riuscita a non farmi condizionare». VECCHIE Giovanissima, ma con la forza di gestire le emozioni di una veterana. Servirà, in un torneo dove l’erba, per quanto infida, riporta sulla scena chi da tempo conosce i segreti di questi prati. Per i bookmakers, dopo l’eliminazione della Pliskova, la favorita è la Konta (con un po’ di sciovinismo) ma il cuore di tutti è per Venere risorgente. La maggiore delle Williams, al 20° Wimbledon, conquista gli ottavi per la 15° volta con la vittoria sulla Osaka nella partita numero 98 (meglio di lei solo la Navratilova e la Evert), diventando la più vecchia di sempre dopo Martina ad approdare alla seconda settimana. Obiettivo raggiunto anche da mamma Azarenka, ma con il sale sulla coda per le accuse di aver chiesto consigli al coach (Wim Fissette), pratica proibita negli Slam: «Sembra stiamo parlando di un crimine, se mi sono girata verso il mio angolo forse ho sbagliato, però lo fanno tutte. E comunque non ho parlato con lui». Così sia