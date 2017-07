Fabio Fognini, il Dr. Jekyll & Mr. Hyde

Ha deliziato e orripilato i 14.000 del centre court. Si sono presi cura di Fognini una psicologa e ora Flavia Pennetta. Ma...

Fabio Fognini è il Dr. Jekyll and Mr. Hyde del tennis. Ieri ha tenuto con il fiato sospeso i 14.000 del Centre Court di Wimbledon, deliziando e orripilando con i suoi colpi e le sue mattane. Solo la fantasia dello scrittore Robert Louis Stevenson, scozzese come Andy Murray, può aiutare a capire “lo strano caso” del trentenne di Arma di Taggia, neo papà di Federico.

Fabio-Dr. Jekyll ha sciorinato due demi-volée una di dritto e una di rovescio e una stop-volley di rovescio su una fiondata di Murray che hanno fatto esplodere un lungo applauso di un pubblico che stravede per Andy ma sa apprezzare il buon tennis. Fognini-Mr. Hyde, però non ha esitato a scaraventare la racchetta davanti al Royal Box alle prime difficoltà, rimediando un warning e poi un penalty point per un gestaccio in un game piuttosto importante. L’umore altalenante del nostro ha consentito di portare a casa agevolmente il secondo set (6-4) per poi riprecipitare nel terzo con un 6-1 a favore del numero 1 del mondo, che ieri sembrava piuttosto malconcio per via del fastidio all’anca sinistra.

Tenere a bada il suo doppio o il diavoletto, se preferite, è sempre stato il principale problema di Fabio Fognini. Ci ha provato la moglie del suo ex coach Perlas, che è una psicologa; ci sta provando ora Flavia Pennetta che oltre a donargli uno splendido bambino ci ha regalato l’ultimo Grande Slam in una finale americana tutta italiana con Roberta Vinci. È difficile pensare cosa sia scivolato nella mente di Fabio in un quarto set in cui Dr Jekyll ha furoreggiato fino al 5-2, riducendo il detentore di Wimbledon 2016 a un comprimario vuoto, in balia delle palle corte e delle accelerazioni dell’avversario, per poi cedere il posto a Mr Hyde che non ha saputo concretizzare cinque set point, fermarsi dinanzi a un out mai chiamato e crollare dinanzi a un vero campione come Murray. Peccato.

Un copione molto simile è stato già recitato da Fabio qui a Wimbledon contro Kevin Anderson e Feliciano Lopez (era stato avanti di almeno un set con entrambi) e contro lo stesso Murray alle Olimpiadi di Rio, un anno fa, quando si è fatto rimontare al terzo set.