Mattek-Sands, è rottura del tendine rotuleo. L’annuncio in video

La statunitense, infortunatasi con dinamiche agghiaccianti durante Wimbledon, ha raccontato in una diretta Facebook la natura della lesione. Il ritorno in campo sembra possibile

È stato bello rivedere sul viso di Bethanie Mattek-Sands un accenno di sorriso, dopo le grida terribili di qualche giorno fa. Giovedì 6 luglio, la statunitense si è trovata suo malgrado al centro di quello che finora è stato l’episodio più tragico e doloroso di questa edizione di Wimbledon: un infortunio terribile, in cui il suo ginocchio aveva ruotato in maniera innaturale e la aveva lasciata a contorcersi a terra, chiamando un aiuto arrivato decisamente troppo tardi. Le polemiche sul ritardo dei soccorsi si sono aggiunte a quelle sulla condizione dei campi.

Numero uno nel doppio femminile nonché una delle tenniste più originali del circuito WTA, Mattek-Sands ha sfruttato la funzione live di Facebook per parlare ai suoi fan in una diretta video, spiegando la dinamica dell’incidente e la natura del danno: si tratta di lacerazione del tendine rotuleo del ginocchio con lussazione della rotula. Dopo aver spiegato che domani farà ritorno negli States, per essere visitata da alcuni specialisti a New York ed essere operata, la trentaduenne si è mostrata decisamente convinta di poter tornare in campo.

Almeno per questa stagione, il sogno del Grande Slam in coppia con Lucie Safarova è svanito (le due avevano vinto l’Australian Open in gennaio e il Roland Garros lo scorso mese). In quei dieci minuti di video, però, le uniche lacrime sono state di commozione, dopo una inondazione di affetto da parte dei tantissimi “spettatori”. Oltre all’affetto dei fan e alle parole di conforto di molti colleghi, Mattek-Sands ha ricevuto la visita in ospedale di Sania Mirza e Sorana Cirstea, sua avversaria nello sciagurato incontro di secondo turno.