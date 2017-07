Murray: come conquistare un set senza tirare vincenti

Statistiche limitate ai minimi termini per Andy Murray nel suo match con Fognini

Curiosa statistica nel match di terzo turno tra Murray e Fognini, vinto dalla testa di serie numero 1 per 6-2, 4-6, 6-1, 7-5. Nel set che ha vinto in modo più largo (il terzo per 6-1) Murray ha messo a segno zero vincenti nello scambio. Solo due punti diretti ottenuti dal servizio. Ecco i dati messi a disposizione da Wimbledon riferiti alle “Rally stats” del set, in cui le caselle vincenti sono completamente vuote:



In generale nell’incontro con Fognini Murray ha davvero limitato i vincenti ottenuti nello scambio al minimo indispensabile. Due dritti e un rovescio in quattro set, a cui vanno aggiunte tre volèe e un passante:

La gran parte dei vincenti è arrivata dagli ace, 15.