Nuovo giro, nuova multa. Questa volta tocca a Mannarino

7000 sterline di multa per il francese dopo la spinta al raccattapalle durante un cambio campo: "Non è stato un grande urto. Ancora non ho capito chi ha la priorità in campo"

Dopo i casi Medvedev e Tomic, ecco il caso Mannarino. Il francese è stato multato dopo il suo match di due giorni fa per aver spintonato un raccattapalle durante un cambio campo. Il giovane ball boy e il tennista francese si sono incrociati ai piedi del seggiolone dell’arbitro, dove il passaggio è più stretto: non essendoci spazio per entrambi lo scontro è stato inevitabile, anche se osservando le immagini pare proprio che il numero 51 del mondo non abbia fatto niente per evitarlo. E della stessa idea è stata anche Marijana Veljovic, giudice di sedia del suo match contro il giapponese Sugita, che lo ha punito con un punto di penalità per il suo gesto deliberato.

L’ammontare della multa invece è di £ 7000 (quasi 8000 euro) e Mannarino, ritenendo la sanzione ingiusta, ha commentato così l’accaduto: “Non credo si sia ferito, non è stato un grande urto. Ancora non ho capito chi ha la priorità in campo. Sono i giocatori o i raccattapalle? È possibile organizzare un torneo di Wimbledon solo con loro? Non penso“. Successivamente ha cercato di dare una spiegazione più razionale all’accaduto, e ha descritto l’episodio così: “Non sono andato contro di lui in modo intenzionale, ma è quello che deve aver pensato l’arbitro. Ero esausto in quel momento e ho visto che il ragazzo mi stava dando l’asciugamano, così ho iniziato a camminare verso il mio posto. Inizialmente non sapevo nemmeno che il raccattapalle fosse lì. Lui è venuto nella mia direzione e le nostre spalle si sono toccate”. Nonostante questo spiacevole avvenimento, il tennista ventinovenne è comunque riuscito a vincere l’incontro al quinto set e oggi si appresta ad affrontare il suo connazionale Monfils.

https://twitter.com/doublefault28/status/882964825927798784