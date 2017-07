Sanguinetti: “Murray sembrava uno Junior in confronto a Fognini” [AUDIO]

A 19 anni dai suoi quarti a Wimbledon, Davide Sanguinetti racconta il suo passato, il suo presente e il suo futuro

Davide Sanguinetti è l’ultimo azzurro ad aver raggiunto i quarti di finale a Wimbledon nel 1998, fermato solo da Richard Krajicek. Ora è allenatore di Ryan Harrison e il cinese Di Wu. Ha assistito ieri al match tra Fabio Fognini e Andy Murray sul Centrale:

“A tratti Murray è sembrato uno junior rispetto a Fognini, non si vedeva come potesse fare il punto. Di certo Fognini quel quarto set doveva vincerlo. Sicuramente è il più grande talento in Italia ma anche a livello assoluto, ma non ha ancora mostrato tutto il suo valore. C’è ancora tempo, io ho fatto i miei risultati migliori alla fine della mia carriera”. C’è un sogno nel suo futuro: “Un giorno mi piacerebbe essere capitano di Coppa Davis ma sono giovane, quindi Barazzutti può stare lì finché vuole…”